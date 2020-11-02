大學除了課業、打工、社團之外、校園裡穿梭的亮眼正妹也是大家關注的焦點。日前一名網友就列舉許多大學，表示平常想到正妹似乎直覺就會聯想到這幾間學校，這也讓他不禁好奇發，想知道大家覺得哪間大學「滿是正妹」？

一名網友在PTT的WomenTalk版以標題「說到滿是正妹的大學會想到哪間？」發文，表示輔大、淡大、東吳、銘傳這幾間大學的女生比例很高，這樣一來正妹也相對比較多，所以講到正妹總是容易先聯想到，偶爾也會包含台大、政大。這也讓他不禁好奇「說到滿是正妹，大家第一個想到的是哪幾間呢？」

文章曝光後掀起熱議，網友答案幾乎一面倒狂推輔仁大學「輔大讓我有一種就算是普妹背影都超像美女的感覺」、「輔大，我朋友超正」、「輔大 特別是外語學院」、「要是給我機會一定去唸輔大…之前打工的地方只要是輔大來的都蠻棒的」、「上班會經過輔大真的多」、「輔大真的扯，711前紅綠燈跟紅毯一樣」、「這我只推輔大」。

不過也有部分網友認為是政大或世新「一定是政大啦，女生多又有氣質」、「政大讀書的氣質很好，書卷味還是有差」、「世新吧」、「世新、輔大」、「文化、輔仁、世新，我心中前三名」、「政大美的氣質都不錯」。