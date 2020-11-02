遠距離戀情除了因缺少相處而感情轉淡之外，許多人最擔心的事情就是另一半忍受不了寂寞偷吃。國外一對夫妻剛新婚不久，老公就被派到國外工作7年，沒想到這之間老婆卻連續生下3個孩子，惹來鄰居的閒言閒語。最後老公回國後，和老婆一起到醫院做親子檢測，結果一出爐讓所有人都傻了。

據越南媒體《PHUNUNEWS》報導，一名男子和老婆剛結婚沒多久就到國外工作，而且這一去就去了7年。奇怪的是，老婆卻在他離家的這7年之間不斷的懷孕，甚至一連就生了3胎，讓附近鄰居開始捕風捉影，傳出老婆不知檢點，在外面偷吃的謠言。

消息漸漸傳到家人和老婆耳裡，老婆在第一時間就矢口否認，也希望婆婆能夠相信她。婆婆想了想，認為媳婦這幾年獨自照顧家庭很辛苦，決定先相信她，等兒子回家再說。該名男子回家之後，發現老婆的清白遭到他人懷疑，因為太生氣決定曝光背後的真相。

原來該名男子是當地的臥底警察，這幾年被派去國外追蹤走私集團，因此不能隨便曝光行蹤，就算有回家也沒有驚動父母或是鄰居，只有老婆知情而已。這7年間，他曾回國2次，加上出國前以及每次回家都有和老婆進行親密互動，老婆才會不間斷的懷孕。老婆事後也為了澄清，還加碼帶自己的孩子去醫院做DNA親子檢測，事實證明，小孩都是老公的沒有錯。