現代科技日新月異，讓我們的生活便利不少，但電腦機器畢竟不像人類可以自行調整錯誤，如果出現問題，還是拿它們沒輒。日前英國的足球隊在比賽時，就因為AI攝影機的誤判，讓觀眾全都氣炸抱怨：「整場比賽毀了！」

英格蘭一場比賽的AI攝影機誤將裁判的光頭認為是足球，幾乎整場都在特寫裁判。(影片來源/YouTube/Chuckiehands/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，蘇格蘭「恩華尼斯足球俱樂部」（Inverness Caledonian Thistle F.C.，ICTFC）日前導入了一款名為Pixellot的AI攝影機，能夠自動偵測場上的足球追蹤拍攝，完全不用攝影師跟導播控制，十分方便。該俱樂部更驕傲宣稱，會引用這款攝影機，就是為了讓許多因疫情無法到場的球迷，能夠在家也不錯過任何一個精采瞬間。

沒想到在近日一場比賽中，因為當時裁判留著光頭，AI攝影機竟然將其誤判為足球，大部分的鏡頭都在追逐裁判身影，導致整場90分鐘的比賽，觀眾幾乎都只能觀賞邊線裁判的後腦勺，許多關鍵射門的畫面全都沒看到。

因為疫情的關係，這場比賽對足球迷來說格外重要，而且還是需要付費才能觀賞的直播節目，因此這個「放送事故」引來大批球迷上網抱怨。有人也分享到PTT上，讓許多網友看了紛紛幽默留言「裁判你當球（物理）」、「還有特寫就好笑了XD」、「笑到流淚XDDDD」、「程式誰寫的辣~~~」、「完了 以後光頭裁判要失業了」、「裁判：我帥嗎」、「AI：就很像吼」、「比球還像球」、「看來AI消滅人類到滅亡還沒那麼快嘛」。