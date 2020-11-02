出生滿117天的歐亞水獺寶寶「莎夏」，體重突破3000公克，身形也長到媽媽的五分之四大。最近他也在媽媽「金莎」的監督下開始進行捕魚和進食的訓練，透過努力練習，莎夏現在已經是能獨當一面的「捕魚高手」了！

水獺寶寶「莎夏」已經快要跟媽媽一樣大了！(圖/台北市立動物園提供)

歐亞水獺寶寶大約在2個月大的時候會漸漸減少母奶的攝取，開始轉換食性，改以魚肉為主食，所以媽媽金莎在莎夏的游泳課程結業後，趕緊接著幫牠安排捕魚和吃魚的特訓。保育員也在母女倆的住處設置了一個淺水池，每天都會放入新鮮活魚供牠們享用。

歐亞水獺寶寶大約在2個月大的時候會漸漸減少母奶的攝取，開始轉換食性，改以魚肉為主食，圖為莎夏爸爸「小金」。(圖/台北市立動物園提供)

金莎首先讓莎夏習慣魚肉的口感，順道練習咀嚼的能力，之後開始親自示範如何捕魚，再讓莎夏自己嘗試。雖然一開始莎夏因為技巧不純熟，幾乎抓不到魚，還是要透過媽媽才會吃到魚肉，但通過日復一日努力的練習，莎夏現在已經成為不折不扣的捕魚高手了。

莎夏出生後，一有風吹草動金莎就立刻衝回巢箱內警戒。(圖/台北市立動物園提供)

回想起金莎剛搬進保育區新家時，總是和保育員保持的距離，尤其是莎夏出生後，更是一有風吹草動就立刻衝回巢箱內警戒。但靠著手餵鮮魚和十足的耐心與愛心，金莎現在不僅可以讓保育員靠近，還可以從他們手中接過活魚來吃，甚至願意讓保育員觸摸莎夏，讓所有保育員都十分感動，也獲得滿滿的成就感。