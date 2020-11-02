狗狗真的是非常忠心的動物！大陸一名飼主因為家中有事，不得已將飼養的黃金獵犬送到朋友家寄養，結果狗狗卻在某天走失了，沒想到過了半個月後，牠竟「徒步100公里」，奇蹟出現在飼主家附近的某間公司前面，讓飼主既感動又心疼，直呼：「再也不會分開」。

根據陸媒報導，1歲的黃金獵犬「平安」和飼主生活在江蘇啟東，4個月前，因為飼主在農村建房，事情太過繁雜，沒有時間照顧愛犬，剛好飼主女兒的朋友很喜歡平安，於是便開車將牠送到100公里遠的通州寄養，還叮嚀如果有什麼事情他們一定會馬上趕過來接，沒想到在半個月前，平安卻突然走失了。

10月26日，啟東某間公司的門口突然來了一隻流浪狗，雙腳都受了傷，腳趾還有血跡，除此之外身上都很乾淨，公司的員工們先是餵牠吃了點東西，便將狗狗的照片PO上網，幫忙尋找牠的主人。

平安的飼主一家看見照片後，雖然身材消瘦了許多，還是立刻認出了自家的愛犬，趕忙帶上證明文件前去認領，原來這半個月的時間，平安獨自徒步走了100公里回到家鄉，飼主的女兒一見到平安就心疼地把牠抱上車，母女倆也感動地說：「這麼聰明、忠心的狗狗，這輩子再也不會分開，一定好好待牠」。