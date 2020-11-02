烏克蘭向來以盛產美女聞名，網路上也充斥許多像是「烏克蘭很多女生都想要離開家鄉」、「烏克蘭女生喜歡亞洲人」等文章，讓「烏克蘭新娘」成為眾多男性心目中的夢想。對此，有網友就揭露烏克蘭新娘的內幕，引起熱議。

一名網友在論壇「mobile01」發文，表示經常聽到工程師朋友說「好想娶烏克蘭新娘」但他都會立刻勸說「如果真的想認識，最好是直接認識已經在台灣工作或讀書的，而不要跑去烏克蘭當地認識」不然有絕大的機會會被當肥羊痛宰。

他進一步說明，認識烏克蘭女生最大的問題有3個，第1是如果要辦理，需要透過俄羅斯，而且流程非常的複雜也不透明，再加上語言不通，以及當地產業複雜的背景，處理起來非常麻煩。而且烏克蘭女生會比較偏好歐美或是大陸的土豪，對台灣的男生可能比較沒有興趣。

第2是當地的婚介所可能會變相幫你安排觀光行程，從中撈油水，也就是可能會在你和女生約會的過程中，在旅遊行程、餐點、租車、禮物、導遊等費用灌水，事後再跟餐廳還有女生分成，像他就有聽說有人一趟旅遊卻花了高達14萬以及26萬。

最後一點則是女生可能會用各種藉口向你要錢財或是物品，像是「家人生病、手機壞掉沒辦法跟你視訊了、要讀書、要學中文」等等，但到頭來「這個女生可能同時跟好多個一起視訊，或者早已經嫁人了，視訊設備搞不好就是老公幫她弄的」。

以上這幾點都是他認為想認識外國女生，最好直接在台灣認識的原因，因為「在你的地盤上面你比她有優勢多了，而且就是本身對台灣文化有興趣，也認可當地經濟環境才會來」這種的成功機會大多了，最後也提醒「永遠記得交往前不要為她花太多錢，也不要只看烏克蘭這個國家」但原PO也強調，要讓他選，他還是覺得台灣女生比較好。