不少飼主都會訓練狗狗握手、坐下和裝死等動作，有些特別聰明的狗狗，甚至還可以模仿人們的行為。日前，大陸一名飼主下班前叫了外送，請家裡的2隻哈士奇幫忙領餐，但外送員似乎沒見過這種情況，傻站在門口不走，其中一隻竟用「後腳一踹」，大力把門給關上，讓所有網友都笑翻了。

這名飼主家中養了2隻哈士奇，日前某天，他在下班前提早叫了外送餐點，並告知外送員會由家裡的2隻狗狗幫忙取餐，然而當他回家後，竟發現自己的餐點早就被吃完了，讓他氣得調監視器畫面，想找出「犯案」的兇手。

從畫面中可以看見，家裡先是響起了敲門聲，其中一隻哈士奇聽到後，便用前腳開門拿走了餐點，外送員似乎沒有見過這種場面，驚訝地站在門口觀察，遲遲沒有離開，然而下秒，拿著外賣的哈士奇站好位置，就直接用後腳猛踹，把外送員給隔絕在門外，巨大的聲響讓另一隻哈士奇都嚇了一大跳。

2隻狗狗先是乖巧地趴在門邊等待主人回家，然而不久後就經不起食物香味的誘惑，把餐點給偷吃掉了，其中一隻甚至還拿來了一捲意義不明的膠帶，放在原本餐點擺放的位置。

影片曝光後，網友們全都笑翻了，紛紛留言：「那一腳踢在我的笑點上了哈哈哈」、「別耽誤了孩子，趕緊送去上學吧」、「這不是給了你一個交代嗎！凶什麼？」、「狗：也算是給你一個膠帶了」、「飛起那一腳把小哥踹懵了，『我吃了狗子的閉門羹？』」、「好拽的一腳…想問問外送員的感受」。