俄羅斯一名7歲男童，從小就非常喜歡恐龍，某天他和姐姐一起到海邊遊玩，突然發現一塊長得有些詭異的岩石，考古學家前來現場查驗後，確認這一塊岩石正是2.5億年前的魚龍化石。
根據《RT》報導，這名7歲男童希連科（Dmitry Sirenko）日前和家人前往俄羅斯濱海邊疆區的俄羅斯島（Russky Island），當時他和姐姐正在海岸上玩耍，途中卻在旁邊發現了一塊長得有些不尋常的岩石，他盯著這塊岩石回頭詢問媽媽：「這是『它』嗎？」。
Конечно нет! Пост посвящен не Хеллоуину. Это всё о нем, о рыбоящере, который жил на нашей планете около 250 млн. лет назад. Мы непременно сделаем фильм. Мы расскажем вам всё, что узнают палеонтологи, слой за слоем разбирая породу и "освобождая" ихтиозавра из каменной плиты. А пока давайте поговорим о том, кто же такие ихтиозавры? 🔸Ихтиозавры (Ichthyosauria), или «рыбоящеры» — вымерший отряд крупных морских рептилий с характерным «рыбообразным» телом. 🔸Считают, что предки ихтиозавров обитали на мелководьях и довольно рано обособились от основного ствола рептилий. 🔸Ластообразные конечности ихтиозавры использовали для поддержания равновесия, а плавали с помощью вертикального двулопастного хвоста, в нижнюю лопасть которого заходил позвоночник. 🔸 Кожа была лишена чешуи и покрыта слизью для лучшего скольжения в воде. Ихтиозавры имели длинные узкие челюсти и зубы, неоднократно сменяющиеся в течение жизни. 🔸 Особенность этих рептилий — очень большие глаза, достигавшие 20 см в диаметре, что говорит о возможности ночной активности. 🔸 Эти живородящие рептилии населяли все мезозойские моря и океаны.
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事後，考古學家到場進行查驗，確認這塊岩石確實就是史前大型海洋爬行動物「魚龍」的化石，從中可以明顯地看見它的胸腔，脊椎也是完好無損的狀態，不過不能確定是否藏有頭骨碎片，目前化石已經被送往濱海邊疆區水族館（PrimorskiyOceanarium），計畫將它仔細地逐層剖開，檢查裡面是否含有魚龍頭骨。
據悉，魚龍生活在中生代的大多數時期，最早出現在約2.5億年前，比恐龍（2.3億年前）還要更早，且大約在9000萬年前消失，雖然魚龍的外表看起來和魚類、海豚極為相似，但事實上牠們是大型海生爬行動物，不過魚龍的直系祖先至今都沒有確定的答案。
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