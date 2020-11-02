上個月，印尼一名78歲老翁迎娶年僅17歲嫩妻的婚禮在網路上爆紅，2人雖然相差61歲，卻很快就陷入愛河，決定步入婚姻度過之後的日子，夫妻還嬌羞地表示希望可以生一個孩子，然而結婚才短短22天，卻傳出2人已經離婚的消息。

78歲老翁和17歲少女的戀情只維持短短22天(影片來源/YouTube/Tribunnews.com)

根據當地媒體報導，78歲的薩爾納（Abah Sarna）在10月9日迎娶17歲的嬌妻諾妮（Noni），薩爾納還準備了2卡車的聘禮，包含家電用品、機車、11克黃金和1000萬印尼盾（約新台幣1.9萬），2人在婚禮上表現的相當甜蜜，甚至喊出希望可以生一個孩子的願望。

然而，最近卻傳出了2人結婚才短短22天，就以離婚收場的消息，而這個結果也已經被諾妮的哥哥證實，薩爾納在上個月30日向諾妮提出離婚信，這個舉動讓諾妮一家人都非常震驚，哥哥表明事前完全沒有任何徵兆，他們一家人也都打從心底接納了這個年長的「女婿」，而且薩爾納很明顯地還想和諾妮繼續在一起，因此這個決定讓他們非常不解。

薩爾納則透露，自己也不想要離婚，但他的家人在婚禮之前都不知道諾妮只有17歲，所以婚後一直遭到女兒的反對，最終才不得已做出這個選擇，不過他也表示雖然得來不易的婚事不幸告吹，但他也不會向女方要回已經送出的聘禮。