每個人或多或少都有自己的飲食習慣與愛好，但太過特別總是會引起大家討論。最近，日本一隻雪鴞的「兇殘喜好」就引起網友關注，當飼育員餵食牠死老鼠時，牠總是「專挑腦袋享用」，其他的部位則不屑一顧，全當成垃圾丟掉。

根據《Jタウンネット》報導，曾出版過「有害超獣 極秘報告書」一書的自由插畫家兼作者「Toy(e)」最近在推特上分享了一張有趣的照片，畫面中是「神戶市立王子動物園」園內一隻雌性雪鴞「SONA（ソナ）」的介紹海報，除了基本的姓名、性別和出生日期之外，還備註了SONA的特殊癖好：「喜歡的東西：老鼠頭；就是只吃頭，身體會像垃圾一樣丟到地上」。

對此，園方在接受採訪時表示，不只雪鴞，其實每一隻貓頭鷹都存在著不同的飲食喜好，只不過之前飼育員在餵食SONA吃死老鼠的時候，牠竟直接將頭部撕開享用，然後把身體的部分像垃圾一樣往地上丟，這個印象太過深刻與震撼，才會將這件事寫在了牠的介紹海報上。

而網友們看到推文後，也都覺得有些驚恐，紛紛留言：「不吃內臟只吃頭，這也太恐怖了…」、「身體難道不是最好吃的嗎？頭的話…」、「腦袋和腦漿一起享用，這種豪華的吃法我完全不想嘗試」、「這隻雪鴞是美食家還是單純偏食呢？只吃頭部還把身體丟掉，這個癖好實在太強烈了」；此外也有人開玩笑地稱SONA為「肉食系女子」。