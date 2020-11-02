山上有許多神秘的都市傳說，有些相當恐怖，讓人不寒而慄，但也有一些溫馨可愛的故事。一名網友近日就分享自己大學時期的經驗，當時他到學校後山時不小心走錯岔路，結果卻遇到一群「神秘狗組織」，老大看他好像迷路了，竟一聲令下要小弟幫忙帶路，最後竟真的成功救援！

這名網友在PTT上發文，提到自己在大學時期曾有過被狗狗救援的經驗，當時他到學校後山的環山步道尋找新球場，遇到了岔路後他就往自己直覺對的路走去，結果越走路旁的草就長得越高，PO主感覺不對勁，立刻轉身往原來的方向返回。

就在往回走的路上，PO主遇到了一群流浪狗，牠們似乎是看PO主不斷東張西望，認為他迷路了，狗老大只瞥了一眼PO主，就發出了哼哼聲向一旁的小弟下命令，不過當時小弟可能不太情願，委屈地「嗚嗚嗚」了幾聲，狗老大見狀很生氣，大聲地把牠趕到PO主身邊，牠才無奈地走在前方帶路。

之後，狗小弟真的把PO主指引到下山的方向，等走道環山道路口時，狗小弟回頭瞟了他一眼，就像是在說「人類，我就送你到這裡了」，就轉頭離開了，這個經歷讓PO主直呼超有趣，不過他也透露，其實自己知道下山的路啦！而且之後PO主雖然有回去山上看看，但卻再也找不到那群「神秘狗組織」了。

文章曝光後，網友們都覺得非常可愛，留言笑說：「遇到山神狗狗了吧」、「超可愛！論狗群的相處與助人之道」、「可愛耶，被狗狗眷顧的人類」、「可憐的小弟，應該是猜拳最輸的那個」、「搞不好他們是狗狗精靈，才會找不到」、「神奇又可愛，狗狗們真的最棒了」。