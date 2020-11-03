俄羅斯庫爾斯克州法捷日斯基區(Fatezhsky)一間私人野生動物園，日前傳出黑熊攻擊人事件，當時一名女員工經過籠子前，期間疑似未保持安全距離，意外被黑熊拉住甚至硬扯，導致女員工受傷送醫，豈料黑熊最終竟意外插到尖木棍慘死。

黑熊襲擊影片曝光，女員工當時被硬扯，整個人幾乎貼在籠子上(影片來源/youtube/Телеканал 360)

綜合外媒報導，一名剛到職2天的50歲女員工，上個月26日經過6歲黑熊的籠子前，當時疑似正在講電話，並未注意到警告標示，因此與籠子靠得非常近，從影片中可見，女員工當時抬起腳，試圖跨過路障，與黑熊籠子距離差不到幾公分，隨後就被黑熊抓住，導致她動彈不得。

女員工被黑熊抓到整個人貼在籠子上，右手幾乎被抓入籠中，且被使勁的拉扯不放，幾名男員工發現後，立即上前救援驅趕，女員工才驚險脫困，並立即送往當地醫院治療，但令人沒想不到的是，救援時使用的尖銳棍子，事後不小心遺留在圍欄內，黑熊不知什麼原因，竟衝撞它刺穿肺部不幸死亡。

動物園負責人謝夫利亞科夫(Mikhail Shevlyakov)表示，這一隻熊是從圖拉動物園買來的，已在園區內生活2年，平時舉止平靜，不清楚牠為何會突然暴怒，而當事女員工受雇僅2天，她的工作內容並不包括「清潔圍欄」，目前並不清楚她至附近要做什麼，相關細節仍待警方釐清。