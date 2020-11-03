「大狐蛛」（Great fox-spider）是英國最大的蜘蛛之一，但牠最後一次出現已經是27年前，一度被學者認為已經滅絕。沒想到近日竟有蜘蛛愛好者在國防部發現一群蜘蛛家族，經確認就是銷聲匿跡已久的狐狸蜘蛛們，讓各界感到振奮。

After more than 25 years and feared extinct, we have rediscovered the Great Fox-Spider in Surrey. Alopecosa fabrilis one... 由 Surrey Wildlife Trust 發佈於 2020年10月31日 星期六

綜合外媒報導，大狐蛛在120年前在英國被發現，但非常罕見，目擊次數和相關報告資料少的可憐，最後一次被看到已經是1993年，也就是27年前，被許多專家學者認為應該已經滅絕。當地一名蜘蛛愛好者懷特（Mike Waite）卻從來沒有放棄希望，一直持續追查大狐蛛的下落。

過去2年間，懷特經常在半夜到林中探險，終於在近日於薩里的國防部（MOD）發現一群蜘蛛，其中包括1隻成熟的雌性狐狸蜘蛛、幾隻雄性的狐狸蜘蛛和無數隻小蜘蛛，經過確認，就是被認為已經滅絕的大狐蛛。

據了解，大狐狸蜘蛛屬於狼蛛科（Lycosidae），因為像狼一樣行動敏捷、性格兇猛，且經常從後追上獵物，而得其名。牠們能跳、有毒性、善跑但不能在玻璃等光滑豎立面上爬。特別的是，大狐狸蜘蛛的毒液會使獵物內臟液化，藉此來固定牠們的行動。

國家雜誌編輯里奇勞瑞（Rich Lowey）得知此消息後指出，其實國防區擁有多樣性及豐富的野生動植物資源，該地區因為受到農業集約化和城市發展的保護，成為許多稀有和瀕臨滅絕的物種的重要庇護所。里奇勞瑞更強強調「我們很高興聽到大狐狸蜘蛛倖存下來，將會加強該地區的保護管理。」