蘇菲亞．布朗不只是靈媒，她更是傳達存在於第四空間事實的大師。

－－卡洛琳．梅斯博士，《慧眼視心靈》作者。

宗教戰爭不斷，恐怖主義盛行，流行病毒肆虐，種族滅絕警鈴響起，氣候變遷詭譎等種種現況，都讓全世界惴惴不安、無法喘息，全人類迎來集體焦慮時代。

蘇菲亞．布朗以其馳名世界的靈視能力，望見世界動盪、地球存滅、人類興衰、靈魂去留等種種面向，用智慧和平靜談論最艱鉅的主題，回應了以下的大哉問：

✧未來一百年將會發生什麼事？

✧如果世界真的要終結，那麼我們的最後時刻將會發生什麼事？

任何想知道我們的生命終將何去何從的人，本書都將為您開啟一扉前所未見的靈性旅程之門。

【精彩書摘】

這絕對會是一個有趣的世紀，隨著終末之日的倒數計時，它將充滿了飆升的高峰和毀滅性的低谷，輝煌的進步和不可避免的倒退，動盪的混亂和幾乎前所未有的和平。

在我開始對本世紀前42 年和最後50 年的前景進行分析之前，我想對現在和未來的總統候選人提出警告。在2008 年到2020 年的某個時候，我看到一位在任總統可能死於心臟病發，而接任總統之位的副總統可能可能將有一個震驚全世界的舉動：他會宣佈打算對朝鮮宣戰，因為他準確地相信朝鮮確實擁有大規模殺傷性武器。但他為這次宣戰爭取國會和國際支持的努力將會失敗，並引起巨大的恐慌，他還會在任期結束前被暗殺。

21 世紀最重要的醫學突破之一將是2025 年左右人造血液的完善。它將是通用型的血液替代品，並得到營養和免疫系統支援技術的強化，很容易製造，因此人類將永遠擁有一個安全、健康、豐富的輸血和供血系統。

健康方面真正可怕的壞消息要到本世紀下半才會出現，我們將在接下來的幾頁中討論。而上半世紀真正令人擔憂的變化也將遠遠超過我剛才描述的進展，很值得一提：一種類似於「噬肉性疾病」的細菌感染將於 2010 年代出現，透過從外來鳥類傳入、幾乎無法察覺的微小蟎蟲傳播給人類。已知的藥物和抗生素對這種真菌型態、極具傳染性的疾病完全無效，受害者只能被隔離，直到發現細菌可以透過某種電流和極端高溫的組合被消滅，人類才能夠對抗它。

到 2020 年左右，一種類似肺炎的嚴重疾病將在全球蔓延，攻擊肺部和支氣管，並抵抗所有已知的治療方法。而幾乎比疾病本身更令人困惑的是，它會猝然消失，就像它發生的時候一樣突然，十年後再次發作，然後完全消失。

(本文摘自《終末之日》/春光出版)

【作者簡介】

蘇菲亞‧布朗（Sylvia Browne，1936-2013）

紐約時報暢銷作家，也是世界知名的靈媒，出席過不計其數的媒體節目，是美國談話節目孟代爾秀（Montel Williams Show）和賴瑞．金秀（Larry King Live）的固定來賓，也是一名廣播節目主持人。

她以傑出的通靈力和對超心理學的深入研究而享有卓越聲譽。自三歲起就展現超凡的心靈能力，畢生從事靈媒的工作，個性自然不做作，說話幽默風趣，巡迴演講總是風靡大批觀眾。除了透過自身的天賦幫助人們瞭解生命意義，她在世時亦積極參與慈善活動，協助警方辦案。

在她的作品中，談論了人們應該如何意識到自己，改變自己的態度，珍愛他人和其他生命，認為行為和意圖定義了人們自身的靈魂。她覺得人類是被上帝所愛的，亦指出上帝確實存在，並且平等地愛著所有的人類和生命，不管他們是什麼種族膚色、宗教派別、精神信仰（包括無神論者、不相信上帝的人），都可以回歸到「彼岸」──天堂般的家園，從此生活在永遠的愛與安全裡。

【譯者簡介】

寒山

因慕寒山之名，故以此為筆名。最喜他與拾得的那段對話：

「世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，該如何處之乎？」

「只需忍他、讓他、由他、避他、敬他、不要理他，再待幾年，你且看他。」