前幾天剛過的萬聖節是西方傳統節日之一，不少人都會在當天變裝打扮，參加活動慶祝狂歡，但國外卻傳出一起驚悚事件。一名男子在萬聖節當天抱著一顆「斷頭」向路人展示，因為節日的關係大家並沒有太在意。沒想到警方事後一查，竟發現該男子當天捧的是「真人頭」！

GRIM FIND Severed HEAD dumped in recycling bin – after witnesses thought suspect was playing a Halloween prank. Severed HEAD found dumped in recycling bin after man spotted carrying it in bag https://t.co/45Jw9qYg8f — A~ (@RES911CUE) November 2, 2020

根據外媒報導，西班牙安達盧西亞的小鎮韋爾瓦（Huelva），有名男子在萬聖節當天抱著一顆斷頭在街上閒晃，期間還不斷向路人展示炫耀。但因為節日的關係，大部分的人都認為這只是一場逼真的惡作劇罷了，並沒有放在心上，其中更有不少孩童好奇上前觀看。

一直到當天下午3點左右，有民眾感覺不對勁，認為該男子手中的斷頭非常有可能是真的，決定報警處裡。警方接獲通報後在晚間9點逮捕該名男子，果真在他的公寓內發現一名50歲男性的屍體，身分似乎是兇嫌的朋友，經過追查也在該區的資源回收桶發現用塑膠袋包裹的死者頭顱，目前案件已經進入調查階段，還有待進一步釐清。