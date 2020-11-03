海洋保護人人做起！大陸廣西日前有漁民捕魚時，拉起魚網後發現，竟意外捕獲10幾隻海中稀客「江豚」，畫面非常的難得，起初漁民還不清楚捕到什麼，發現是「江豚」後，也趕緊將牠們放回大海，獲得不少網友讚賞。

根據《新浪網》報導，廣西防城港有漁民於本月1日，至東興金灘海域捕魚，期間拉起魚網時，發現網內有好幾條大魚，起初漁民還以為捕到鯊魚，但細看才發現，大魚外型與海豚較為類似，經過查證後才得知，竟是國家二級保護動物「江豚」。

10幾隻江豚自投羅網，部分江豚則在岸邊「擱淺」，每一隻體長約1.5公尺左右，難得的畫面也讓眾人又驚又喜，隨後趕緊拍照留念，而拍完照後，漁民們也將擱淺的江豚，送回深水區放生，而漁民的行為也讓網友大讚「「要是人人都這樣保護野生動物就好了」。

長江露脊鼠海豚通稱「江豚」，又稱「長江江豚、江豬」等，產於長江中下游水系的小型淡水鯨，由於隨著大陸工業發展，導致長江環境惡化，使江豚的數量不斷下降，2013年更被IUCN《瀕危物種紅色名錄》評估為極危，根據世界自然基金會的資料顯示，1993年江豚至少還有2700頭，但直到2018年農業農村部指出，當前數量只剩約1012頭。