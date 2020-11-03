兔子雖然模樣可愛，但假若數量太多，可是非常恐怖的。西澳洲薄荷樹叢海灘（Peppermint Grove Beach）竟出現「兔兔危機」，由於正值兔子繁殖潮，導致當地的道路、農場被破壞，社區內的花園也被摧殘，給當地居民造成困擾，讓人非常疼痛。

影片中只見數以萬計的兔子不斷亂跳，讓人看得非常無奈(影片來源/youtube/ABC Australia)

根據《ABC News》報導，薄荷樹叢海灘近日被「兔子大軍」佔領，不僅道路、人行道難逃一劫，就連花園跟社區設施也遭破壞，而當地首長切斯特（Mark Chester）表示「這些害蟲一直破壞，而且狀況越變越嚴重，影響了偏遠的農場地區及人類聚居地，牠們進入社區花園搗亂、破壞農棚」。

Rabbits are wreaking havoc in Peppermint Grove Beach, with residents of the WA town. The pests have been undermining... 由 ABC Perth 發佈於 2020年10月31日 星期六

卡佩爾郡(Capel Shire)當地民眾苦不堪言，農地、菜園和花圃都被兔子跳爛，經濟作物幾乎被破壞，甚至還有好奇的兔子，會從窗戶爬進民宅裡，將屋內搞得亂七八糟。首長切斯特表示，未來將使用新藥控制兔子數量，「我們將於夏季（12月至2月）引進K5杯狀病毒，能夠有助於抑制兔群繁殖，減少數量不斷增加的狀況」。

切斯特也強調，居民為了自身財務，也必須幫忙控制兔子數量，可向生物安全小組尋求協助，以最好的方法採取措施，但辦法是否能夠奏效，還是得經過實測後，才會知道是否成功。而《ABC News》先前也製作相關影片，表示澳洲為了防止兔子破壞農場，已經抗爭了160年，影片中只見數以萬計的兔子不斷亂跳，讓人看得非常無奈。