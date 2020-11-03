泰國在5月進入雨季後，陸續受到森拉克（Sinlaku）和海高斯（Higos）颱風影響，一連幾個月都出現持續性降雨以及山洪爆發的慘況，再加上10月初又遭逢熱帶風暴，多地暴雨成災，尤其是北部和東北部地區最為嚴重。當地一名男子日前在網路上曬出自己在家中「泳池」悠閒享用早餐的照片，網友一看卻秒鼻酸。

今年泰國🇹🇭偏鄉淹水不斷 颱風🌀一直進入中南半島內陸 有個男子只能吧自己家的淹水情形放上社群 高興😊的說「家裡終於有游泳池，還是室內的」 從照片看來男子的家中設備都有所準備唷👍 ===================== 請大家要多多支持我買我的代購👇👇 https://pse.is/ujnh9 由泰國清邁象發佈於 2020年11月2日 星期一

臉書粉專「泰國清邁象」經常和粉絲分享泰國的有趣事物，日前他上傳一組照片，可以看到一名男子悠閒的躺在水池中，一邊看著電影，一邊搭配水面上漂浮的美食，看起來十分享受。但仔細一看卻發現，所謂的「室內泳池」，其實是該男子家中淹水了！

「泰國清邁象」也在貼文中補充，今年泰國偏鄉水災不斷，該名男子日前就將自己家中淹水的情形上傳到網路上，但在這種一般人都會怨天尤人情況下，該男卻非常樂觀，還開心表示「家裡終於有游泳池，還是室內的喔」，而且從照片中也可以發現該男家中的設備都做好萬全的準備，不只電器都在高處擺放，插座也比一般人家還高。

照片曝光後讓網友全都甘拜下風，紛紛留言「臨危不亂！」、「淹水了，水還這麼乾淨？挺不錯的，還有電，很享受喲！」、「苦中作樂的最高境界啊～」、「真心覺得泰國人天生擁有的樂天安命態度很棒，即使生活在困境中，始終保持樂觀態度」、「真的很佩服泰國人」、「敬佩他的樂觀!!以及事先籌備的謀劃能力」、「就是欣賞泰國人的泰然自若」。