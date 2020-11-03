正修科技大學參與高市動保處校園友善犬計畫，原先以飼養6隻流浪犬組成「正修大狗幫」，之後甚至演變出「幫譜」世代交替，其中帶頭的校狗「小黑」，守護師生長達18年，每當學生看到牠時，便會停下腳步與牠玩耍，如今因年事已高又患病而過世，正式從牠的狗生畢業，讓師生們相當不捨。

幼犬「小黑」於民國91年，與3隻兄弟姊妹被裝進紙箱中，遭遺棄在正修後門圍牆邊，當時有路過民眾發現後，便將牠們安置於對面的長庚停車場，還有熱心民眾幫忙送飯，小黑的兄弟姊妹非米色即黃色，唯獨牠是一隻黑狗，被視為裡面最「醜」的，且尾巴也異常彎曲，因此當其他狗都被領養走了，只剩牠獨自生活在停車場。

【小黑の感謝】 米納桑摳妮基哇~今年不申請延畢的小黑我畢業囉! 唉呦威啊~... 由正修大狗幫發佈於 2020年10月24日 星期六

直到民國92年，正修科技大學與停車場連接並開通後，小黑｢擇良木而棲｣便從後門進入正修校園，由於牠的吠聲宏量，因此也成為「狗王」，負責保護全校師生的安全，但由於牠近幾年年紀大，再加上3年多前出過車禍，導致右後腿被撞而骨折住院，但就算走路一跛一跛的，暑假時仍堅持爬到後山巡邏，親力親為讓人感動。

但近兩個月來，小黑先後承受腫瘤復發、第三眼瞼發炎、發高燒40度、嚴重脫水，及腫瘤轉移之苦，導致牠食慾不振、精神嚴重不繼，也因此骨瘦如材，就算想起身散步也走不太動，每到散步時間，狗群們會來邀小黑一起，但每當牠走到後門時就會止步，就算夥伴不斷搖尾巴看著牠，小黑就是堅持不前進，「小黑凝視狗子們的眼神，似乎在告訴他們：你們放心盡情的玩吧，校園就由我來看守！」。

<續上篇>... 由正修大狗幫發佈於 2020年10月30日 星期五

臉書粉專《正修大狗幫》提到，小黑於上個月17日過世，為學校服務了18年，狗群們似乎也知道，其中一隻「小點」每次趴在外面時，若遇到學生叫牠，便會起身離開，豈料近日卻主動讓人撫摸，而負責照顧小黑的龔老師則回應「小黑死了，小點心情不好，才會過去讓你摸！」。

不僅如此，校內警衛也表示，小黑死後，其中一隻狗「虎斑」近日脾氣很不好，甚至也不願意吃飯，豈料小黑死後第2天，原本不給人摸的牠，也願意被摸，但仍舊是不吃飯的狀態，另一隻狗「妞妞」過去會在系辦外，或是狗洞待一整天，但小黑死後卻改變過去習慣，經常跑回大門口，甚至寧可餓肚子，也不回狗洞與狗群一起吃晚餐，面對小黑的離世，狗群的反應讓許多人都很不捨。