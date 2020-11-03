現代人養寵物的比例逐年升高，但也因為經常忙到分身乏術，連毛孩都想追求高CP值，越好照顧越好。對此，一名網友就在PTT上發問，想知道究竟哪一種寵物最好養？文章PO出後，有不少網友就歪樓狂推1生物，讓眾人全都笑翻。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「什麼寵物最好養？」發文，表示他聽說鸚鵡如果不理牠會拔毛自殘，小狗神經質又愛亂叫跟掉毛，大型犬活動力強要每天帶牠出去消耗體力，養魚的器材要耗費大筆金錢，兔子食量大等等常見寵物的特性。相比之下，貓咪、倉鼠、烏龜是他覺得比較好照顧的寵物，除此之外他還想知道有什麼更好養的寵物？

文章曝光後掀起熱議，有不少網友紛紛分享自己的經驗「烏龜還要照顧健康，環境不能太差，而且你死了烏龜還活著，還要煩惱照顧，蠶寶寶唯一正解啦」、「天竺鼠 聰明會認人，隨便養就很強壯」、「金魚吧，但看起來超無聊的」、「蛇，一個禮拜喂老鼠一次。其他好像不太需要故，沒味道」、「電子雞」也有人認為原PO不適合養寵物「什麼都不想做，最好養的養是你自己」。

其中，許多網友都異口同聲推薦最好養的其實就是蟑螂和蚊子，超中肯答案笑翻所有人「蟑螂啊，還多子多孫多福氣」、「蟑螂啊，生存力夠強大了吧」、「螞蟻、小強、壁虎、蚊子（真心不騙）」、「蚊子 蟑螂」。