小時候難免有認錯媽媽的時候，動物也是如此。國外有一名網友，日前分享一段豬場影片，只見數十隻粉色小豬，不斷搶喝豬媽媽的奶，豈料其中卻出現一隻「黑色小豬」，但牠外型卻與其他兄弟姊妹不同，仔細一看讓不少網友笑噴，表示「小傢伙，你是豬嗎？」。

一名網友@micampord將影片上傳抖音(TiKTok)，只見豬場中有好多小豬，其中一隻豬媽媽側躺在地上，身邊擠滿幾十隻小豬，倚靠在豬媽媽旁邊吸吮，但有趣的是，裡面竟出現一隻「黑色小豬」，而且全身是毛，外型與一旁的兄弟姊妹長得不一樣。

鏡頭拉近一看才發現，原來這一隻小毛怪，其實不是小豬，而是一隻「黑色小奶貓」，竟然認錯媽媽與其他小豬們搶奶喝，而牠不斷的用力吸吮，期間還看了一眼鏡頭，之後又繼續用貓掌擠壓豬媽媽的奶，看似希望可以喝到更多的奶水，與一旁瞇眼悠閒喝奶的小豬相比，顯得格外努力。

期間疑似主人的拍攝者，看到小奶貓的舉動，也忍不住笑出聲，超萌影片獲得1.4萬人觀看，不少人笑著說「你是豬嗎？」、「小奶貓認錯媽！還吸的比親生的還努力」、「有奶便是娘啊！小奶貓是不是以為自己是豬啊」、「這是一隻間諜小豬！」。