毛孩雖然可愛，但調皮搗蛋的時候總是讓主人傷透腦筋。國外一名飼主的汽車後座被家中狗狗稿的殘破不堪，只能用膠帶暫時急救，某天主人心一橫，竟重新改裝後做，變成汪星人專屬的「金屬寶座」，網有看到成品也全都佩服的五體投地。

ยังจำเบาะคันนี้ได้ไหม?? ตอนนี้ได้แบบที่ลงตัวสำหรับพาน้องหมาไปข้างนอกละ ✌ แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมของ Camry เลยว่ะเสี่ยไบร์ท 555+ 由 Udom Jintaviwatwong 發佈於 2020年10月24日 星期六

名稱為「Udom Jintaviwatwong」的網友日前在臉書分享了一組照片，表示泰國一名飼主的汽車後座長年來受到家中狗狗的摧殘，變得滿目瘡痍，可以看到沙發皮椅表面全都被撕爛，只能用紫色、藍色的膠帶補救，。某天，主人為了以後都能放心載狗狗出門，鐵了心將愛車送去大改造，將原本的座椅全都鋪上鋼鐵金屬，搖身一變成為「超巨大行動狗籠」。

超狂的變身讓網友全都驚呆，不但有千人分享，還湧入上百條留言，不少人紛紛表示「我家也需要！」、「這改造很不錯，我家狗狗也是破壞狂！」、「超厲害的」、「可以帶狗狗去旅行惹」、「這個好主意我怎麼都沒想到過」、「一定是非常愛毛寶貝，才會這麼做！」、「傳說中的狗車」。

但也有人覺得看起來有點像押解犯人的囚車「我第一眼以為是警車」、「狗狗不會覺得被監禁嗎」、「監牢這樣」、「是要載狗還是載小偷？」。