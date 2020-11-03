國外一個動物救援Youtuber，日前至郊區時聽到動物嗚噎聲，起初以為是有小狗受困，因此在附近進行搜尋，並於垃圾坑中發現了一隻小狐狸，而牠被網子纏住難以動彈，救援人員趕緊將牠救出，並幫牠除去身上的網子，而小狐狸脫困後，竟屁顛屁顛的跟著救援人員，讓人不忍獨留牠一個。

小狐狸被救出後，不斷纏著救命恩人的鞋子，無論對方去哪，牠就會跟到哪(影片來源/youtube/Rescue Animals)

Youtube《Rescue Animals》頻道經常分享動物救援影片，日前他們在樹林中徒步期間，隱約聽到動物的啜泣聲，因此立即在附近搜尋，意外在一個滿是垃圾的坑中，發現了一隻小狐狸，身上還被網子纏住，導致牠根本無法從坑裡離開，假若救援人員未及時發現，小狐狸就可能餓死坑中。

小狐狸身上原本還長了跳蚤，經過30天的照料後，牠毛色竟變成決紅色(影片來源/youtube/Rescue Animals)

救援人員將樹枝移開後，並解開小狐狸身上的網子，而小狐狸獲救後，不斷的跟著救援人員，緊盯著對方的鞋子，不論救援人員走到哪，牠就跟到哪，好像在說「求求你收留我，別把我留在這裡」，而救援人員檢查四周後，並未看到小狐狸的媽媽及兄弟姊妹等，隨即也發現小狐狸不斷發抖，甚至還有脫毛的狀況，因此便用衣服包裹牠並收編帶走。

小狐狸被清洗時，可見牠頸部有小傷口，甚至還有跳蚤，經過一番照料後，小狐狸也越來越健康，飼養一個月後，牠原本暗沉的黑毛色，竟開始轉為橘紅色，愛撒嬌的小狐狸也經常依偎在救援人員的身邊，而他們也時常帶小狐狸外出遊玩，而其愛犬與小狐狸成為朋友常常玩在一起，讓不少網友非常感動，因為他們的善舉，小狐狸才能夠活下下來，並擁有幸福的家庭。