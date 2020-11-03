芬蘭赫爾辛基一間海生館中有一隻個性非常特別的石斑魚，牠非常喜歡和朋友們相處、玩耍，但卻總是忍不住把牠們全部都吃下肚，少了朋友的陪伴讓牠變得非常憂鬱，再加上現在處於疫情期間，很少有遊客會前去參觀，讓牠感到更加孤單，工作人員每天都在想辦法讓牠開心起來。

根據《每日郵報》報導，這隻石斑魚米科（Mikko）在2007年被送至位於赫爾辛基的林納瑪奇海洋生物中心（Linnanmaki Sea Life centre），牠是一隻非常善於交際的魚，和朋友在一起就會變得非常快樂，但最後牠都會忍不住把同一個魚缸裡的朋友都吃下肚；過去牠曾和一隻有毒得獅子魚當過「室友」，工作人員都確信牠們會變成非常好的摯友，然而最終獅子魚也躲不過被「吞肚」的命運。

因為米科一直無法改變這個「吃掉朋友」的壞習慣，牠「被搬家」換了3次魚缸，最後只能無奈住進了「單魚房」，沒有「室友」的米科非常孤單，依賴著遊客來填補無聊的時光，然而今年疫情大爆發，海洋生物中心也沒有遊客造訪，這讓米科變得沮喪，常常獨自坐在魚缸底部，膚色也跟著蒼白起來。

工作人員為了讓米科可以開心一點，常常會在牠旁邊活動、播放電視影片，或拿刷子刷刷魚缸玻璃，米科似乎很喜歡這些舉動；今年牠的16歲生日，工作人員也特地準備了鮭魚蛋糕，最上方由白蝦點綴，一丟進水池中米科就急忙一口吞下。