台北市立動物園內最年長的黑猩猩「阿美」去年才剛過完50歲大壽，沒想到今年3月後身體每況愈下，今（3日）上午第三度接受腫瘤移除手術，無奈插管2分鐘後呼吸停止，經搶救36分鐘仍宣告不治，享年51歲。

母黑猩猩「阿美」出生於1968年8月14日，是台北市立動物園照養年齡最長的個體，雖然後期因為年紀漸長，行動較為遲緩，但是憑藉著多年的生活技能，和懂得張馳有度、運籌帷幄，阿美在競爭激烈的黑猩猩家族中，仍佔有舉足輕重的地位，是其他後輩學習模仿的對象。

舉例來說，園方每年7、8月份，會在固定時間點，將水果冰投擲在戶外活動場裡，讓黑猩猩家族消暑解熱，但阿美擔心水果冰將水果冰消融得太快，反而會把冰抱到陰涼的仿岩山洞裡，再吆喝大家一同享用。

除此之外，在冬季嚴寒的日子裡，阿美也會利用保育員提供的麻布袋和乾草禦寒，先是俐落地將乾草聚攏成一個圓形坐墊，接著再優雅的坐在上頭享用早餐，超聰明的舉動成了黑猩猩家族成員爭相模仿的對象。