雖然台灣的防疫表國際有目共睹，但國外疫情仍十分嚴峻，導致不少業者和民眾的生計也出現問題。日前知名連鎖速食店漢堡王竟大動作發布公告，鼓勵民眾到麥當勞點餐，此舉也掀起網友熱烈的討論。

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

近日新冠肺炎的疫情在歐洲加劇，包括德、法、英等國家都相繼再度封城，英國首相強森也宣布，從5日開始英格蘭將封鎖4週，以阻止疫情繼續擴散，這期間餐廳除了外帶或外送，一律不准營業。

就在昨（2）日，全球連鎖速食業者漢堡王的英國帳號在推特發布公告，開頭用大大的粗體黑字寫道「到麥當勞點餐吧」，內容提到「我們從沒想過會向客人提出這個請求，就像我們也沒想過，會鼓勵大家到肯德基、SUBWAY、達美樂、必勝客等其他同業消費」。

漢堡王更進一步表示，會發表這樣的宣言是因為這些速食產業的數千名員工非常需要大家的支持，一起度過這個艱難的時刻。最後更俏皮的說「華堡一直都是最棒的選擇，但偶爾來個大麥克也不錯」。據了解，英國漢堡王這個另類的行銷手法，除了增加話題性，也是為了號召同業一起團結共渡這個低谷。