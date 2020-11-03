貓咪的性格相當古怪高傲，但偶爾也會流露出可愛的一面。外國一名飼主日前帶著家裡的2隻愛貓去海邊玩耍，橘貓剛開始非常開心地在沙灘上踩踏、跑步，然而下一秒卻突然皺起鼻子擺臭臉，飼主仔細觀察後才發現背後的原因，忍不住笑了出來。

根據《The Dodo》報導，飼主一家原本只是貓中途，收留了一隻玳瑁貓媽媽和一窩小貓，本來並沒有要領養任何一隻貓咪，但最終還是決定留下了唯一的一隻橘貓南瓜（Pumpkin）和牠的兄弟穆斯塔喬（Moustachio）。隨著南瓜的成長，飼主發現牠有輕度的小腦發育不全，讓牠走起路來有些搖搖晃晃的，但卻不影響牠對於世界的探索。

日前，飼主帶著南瓜和穆斯塔喬前往海邊玩耍，這是牠們第一次看海，南瓜興奮地在沙灘上跑跑跳跳，看起來非常開心，然而下一秒，南瓜的情緒卻瞬間改變，皺起鼻子、露出尖牙，擺著一張臭臉，看起來相當生氣。

這個改變讓飼主感到困惑，但很快他們就發現，南瓜只是因為「討厭海風」，這個原因讓一家人都忍不住大笑，覺得南瓜非常可愛，「牠做的這個表情我們從來都沒有見過」，而這張逗趣的臭臉照被分享到網路上後也快速爆紅，甚至被網友們做成各種各樣的迷因圖。

飼主透露，南瓜雖然討厭海風，但卻非常喜歡沙灘和海邊，從那次之後他們也多次帶著貓兄弟到海邊玩耍，南瓜仍會盡情地四處奔跑，和兄弟玩耍。