台灣「清領時期」始自1683年清朝康熙皇帝派遣施琅攻滅南明勢力東寧王國起，直至1895年清朝簽訂《馬關條約》將台灣割讓予日本為止，共計212年，是台灣歷史上統治時間最長的時期，對於台灣的影響淵遠流長。對此就有網友不禁好奇，「康熙當初放棄台灣，台灣會如何發展？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（3日）在PTT「八卦板」PO文指出，康熙初年並不認為台灣屬於清朝版圖，直到派遣施琅攻下台灣後，仍將台灣視為海盜聚集地，只考慮將部分人民遷回大陸沿海地區而已，眼見康熙猶豫數月，施琅便上書《恭陳臺灣棄留疏》，建議康熙納入台灣以鞏固東南方海防。

對此，他不禁好奇問道，「要是當初康熙堅持原本的想法，認為台灣本來就不是既有領土而直接放棄，那後來台灣會如何發展呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會講日語吧，琉球被日本佔了就是洗人口」、「就變日本南海道啊」、「沒打的話，就看鄭氏王朝能統治多久，垮了之後誰崛起」、「另一個夏威夷」、「會被歐美人侵占，血統被清洗」、「說實在，就西班牙和荷蘭看到福爾摩莎看誰馬上衝去再插旗」、「荷蘭會統治到十九世紀中葉，然後可能變成美國殖民地」、「我覺得時間線還是會收束，台灣命運不會太大變化，或者只會變得發展的更差」。

不過也有不少人認為，台灣的發展肯定與東南亞各國相似，「會變列強殖民地，而脫離殖民就看台灣自身造化如何；長得好就偏新加坡，偏不好就其他東南亞諸國」、「越南（法）印尼（荷）大馬（英）菲律賓（西）你選一個啊」、「菲律賓v2」、「台灣變菲律賓吧」、「跟菲律賓印尼一樣吧，然後華人血統的會少很多」、「八成就菲律賓那樣子，不用幻想」。