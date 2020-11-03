國外經常有人在老屋中發現以前屋主所留下來的「神秘寶物」。美國一對情侶去年買下了一間用有105年歷史的老房子，並在最近決定裝修，過程中突然有一個詭異包裹掉落下來，沒想到竟讓他們挖出了這棟房子背後的祕密，找到了總價值超過20萬台幣的陳年威士忌。

Couple discovers walls of whiskey hidden in 'bootlegger bungalow' upstate https://t.co/3CeQp0ZaKT via @nypost — Bo Snerdley (@BoSnerdley) November 2, 2020

綜合外媒報導，30歲的建築師德拉蒙德（Nick Drummond）和29歲的花藝師巴克（Patrick Bakker）在2019年時以18.3萬美金（約新台幣523萬）買下了一棟擁有105年歷史的老屋，據悉，這棟房子的前屋主是漢弗納（Adolph Humphner），被認為在1920年到1933年美國執行禁酒令時走私酒，但一直以來都沒有確切的證據可以證明。

日前，德拉蒙德和巴克進行房子的維護工作，去除外牆一些腐朽的裝飾，結果卻突然有一個包著稻草、紙和繩子的東西掉落下來，檢查過後竟發現，裡面包著6瓶1923年走私的威士忌，而且屋子的暗格中都藏滿了酒瓶。

這對情侶確定了前屋主就是一名走私酒的人，而且還在地板發現了另外一個藏匿處，他們總共發現了66瓶威士忌，其中15瓶都裝滿了酒，每瓶的價值都在500到1000美金（約新台幣1.4萬到2.8萬）之間，剩下的則都是空瓶。

德拉蒙德和巴克表示，他們不會移動大部分的空酒瓶，而是將地面改為玻璃地板，以展示這棟房子的獨特歷史，其他的空酒瓶則會捐給當地的歷史協會，至於裝滿酒的威士忌他們則會賣出作為裝修房屋的經費，更重要的是，還要留下一瓶親自品嚐！