宅經濟時代來臨，外送平台崛起，消費者享受美食不費力，日前就有一位外送員分享送餐到酒店的經驗，不過卻也好奇，餐點究竟是要拿給酒店少爺還是直接送進包廂？貼文一出隨即掀起熱議，不過也有不少知情人士勸他千萬別亂闖。

原PO昨（2日）凌晨在臉書社團《UberEATS台灣》PO文透露自己剛接到一筆特別的訂單，外送地點是某間知名酒店，當時他依照客人的要求，將餐點交給少爺後，沒想到對方竟然毫不避諱的在他面前吃起了餐點，讓他相當錯愕。

但原PO也忍不住猜想，或許是認識包廂裡的人，只是難免質疑點餐找的5元是否會確實轉給外送客人，「覺得下次應該自己送進去…要是你們，你們會選哪個呢？交給少爺or自己送包廂？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「上次看小姐拿餐都是門開小縫，少爺手伸進來再送的」、「少爺會被叫出來拿，一般不是在店門口等就好了？」、「想順便進去看妹吧！」、「交給少爺啊！是非地，不熟不要碰」。

不過也有知情網友苦勸「有些事你最好不要知道」、「你硬要送進去只會挨揍」、「直的進去橫的出來」、「場子是他們的，少爺也是靠賺小費當外快，他當然把你攔截下來自己拿去送給包廂的客人，而且小費不只5元」、「酒店通常至少100，當然遇到豪客也可能不止！」、「裡面的一單，你要達幾標才夠，不要亂進去」。