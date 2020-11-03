台北市天母，號稱天龍國中的天龍國，儘管交通不便，但由於生活機能好，因此房價居高不下，成為不少富人居住地。不過日前就有網友不禁好奇，「那高雄真正的天龍區是哪裡呢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（3日）在PTT「八卦板」以「高雄的真天龍區是在哪裡？」為題，PO文指出，老高雄人通常首選苓雅區文化中心、鳳山區澄清湖文山特區以及鹽埕區；不過外地人則認為是鼓山區農16重劃區、美術館和新灣區。讓他不禁好奇「那高雄真正的天龍區是哪裡呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「美術館，鹽埕區現在很弱」、「美術館跟巨蛋那附近吧」、「以後會漸漸移轉到新灣區」、「總圖附近，機能好、捷運多」、「高貴程度就投澄清湖周圍跟圓山上面那種獨棟豪宅」、「高雄熱鬧的地方變動很多次啊」、「85大樓附近新灣區近期不錯，高級建案多，之後也是雙捷運」。

不過也有不少在地人一面倒直指「文化中心」，「苓雅，有文化中心」、「文化中心正解」、「住宅區來講就文化中心和澄清湖別墅區而已」、「文化中心和澄清湖，說別的都是住不夠久的」、「文化中心和澄清湖附近，老高雄人的首選」。