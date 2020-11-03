不少生物都必須透過交配的行為來繁殖下一代，而每個生物也都有屬於自己特定的儀式或方法。近日正值海龜的繁殖季節，研究人員在澳洲班德堡（Bundaberg）的海岸發現海龜開始群聚，舉辦一年一度的狂歡派對，牠們並不會結成伴侶關係，反而是和數個對象交配，再由母龜回到出生地，將這群「不同爸爸」的孩子們給生下。

根據《美國廣播公司》報導，這場「狂歡派對」將會持續好幾天，雄性和雌性海龜在這段時間會和好幾個異性交配，彼此並不會結為伴侶關係，在一切結束之後，雄海龜會返回自己的覓食地，而雌海龜則會靠近海岸產卵。

有趣的是，雌海龜會將精子儲存在體內，直到上岸產卵前可以保存好幾個月的時間，也因此牠所產下的數百個蛋，很可能來自於好幾個不同的「父親」；此外，研究人員還發現牠們似乎沒有繁殖年齡的限制，因為一些70、80多歲的海龜仍有出現成功繁殖的情況。

不過，海龜在交配時其實也暴露在危險之中，因為牠們的游泳速度會跟著變慢，這讓牠們很容易就被鯊魚給盯上，成為獵食的目標，昆士蘭州環境與科學部水生瀕危物種計劃的首席科學官林普斯（Col Limpus）透露，「我們經常看到牠們因為求偶而進入淺水區、淺潟湖貨是珊瑚礁區，我懷疑很可能是為了降低在深海區遇見大型獵食動物的風險」。

海洋生物學家賈辛塔（Jacinta Shackleton）也提醒遊客，如果意外碰上了海龜的交配區域一定要特別小心，因為雄海龜很可能會將他們誤認成雌海龜，而成為了「目標對象」。