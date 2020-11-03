不少生物都必須透過交配的行為來繁殖下一代，而每個生物也都有屬於自己特定的儀式或方法。近日正值海龜的繁殖季節，研究人員在澳洲班德堡（Bundaberg）的海岸發現海龜開始群聚，舉辦一年一度的狂歡派對，牠們並不會結成伴侶關係，反而是和數個對象交配，再由母龜回到出生地，將這群「不同爸爸」的孩子們給生下。

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Turtle mating season has commenced on the Great Barrier Reef! Early this morning I was greeted by seven huge sea turtles all competing for a chance at true love with this bachelorette ❤️ The successful male grips on tightly to the female with special hooks on the front flippers and holds on for dear life. The female will mate with various males and is able to store sperm and fertilise 3-7 clutches of eggs throughout the season. . . . . . . . . #turtles #greenturtle #love #thisisqueensland #travel #capturethemoment #queensland #turtle #reptilesofinstagram #reptiles #endangeredspecies #conservation #dive #padi #reefgirls #cressi1946 #cressiaustralia #rare #amazing #vitaminsea #ig_australia #lifesbestmoments #travelblogger #earthofficial #travelawesome #splendid_animals #art #paradise #marinebiologist

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根據《美國廣播公司》報導，這場「狂歡派對」將會持續好幾天，雄性和雌性海龜在這段時間會和好幾個異性交配，彼此並不會結為伴侶關係，在一切結束之後，雄海龜會返回自己的覓食地，而雌海龜則會靠近海岸產卵。

有趣的是，雌海龜會將精子儲存在體內，直到上岸產卵前可以保存好幾個月的時間，也因此牠所產下的數百個蛋，很可能來自於好幾個不同的「父親」；此外，研究人員還發現牠們似乎沒有繁殖年齡的限制，因為一些70、80多歲的海龜仍有出現成功繁殖的情況。

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A few quick shots from the amazing encounter on Wednesday of some very excited Green turtles (Chelonia mydas) 📸 If you’re boating during turtle mating season 🚤 please keep an eye out for these endangered animals as they often mate at the surface and are likely too preoccupied to avoid a propellor! Swipe ➡️ for full images 💙 . . . . . . #greatbarrierreef #sony #sonyaustralia #nauticam #nauticamhousings #reef #underwaterphotography #underwater #photography #turtle #turtles #nestingseason #piggybackride #queensland #thisisqueensland #bestoftheday #moody_nature #marinewildlife #ocean #travelphotography #australiangeographic #naturelovers #padi #paditv #seeaustralia #takemetoaustralia #goodmorning #love #bestoftheday #experience

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不過，海龜在交配時其實也暴露在危險之中，因為牠們的游泳速度會跟著變慢，這讓牠們很容易就被鯊魚給盯上，成為獵食的目標，昆士蘭州環境與科學部水生瀕危物種計劃的首席科學官林普斯（Col Limpus）透露，「我們經常看到牠們因為求偶而進入淺水區、淺潟湖貨是珊瑚礁區，我懷疑很可能是為了降低在深海區遇見大型獵食動物的風險」。

海洋生物學家賈辛塔（Jacinta Shackleton）也提醒遊客，如果意外碰上了海龜的交配區域一定要特別小心，因為雄海龜很可能會將他們誤認成雌海龜，而成為了「目標對象」。

文章來源：ABC
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