很多人在和前任分手後都會直接斷掉聯繫，在現任的面前也會懂得避嫌，不引起誤會，但印尼一名新郎似乎不太懂這樣的「潛規則」，不僅在婚禮上邀請前女友出席，還在正牌新娘的面前親暱地摟住前女友的腰，臉上露出燦爛的笑容，一旁的新娘只能冷臉怒視著這一幕。

新郎婚禮上緊摟哭泣的前女友(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《INDO ZONE》報導，這段影片最早曝光在抖音上，隨後在印尼網路中瘋傳，從畫面中可以看到，一對新人穿著西蘇門答臘（Sumatera Barat）巴東（Padang）的紅色傳統服飾，站在會場接待蒞臨的賓客。

一名身穿白衣黑裙、戴著黑色頭巾的女性站在新郎的前方，講話講到一半就忍不住落淚，她轉過身去擦拭自己的眼淚，而新郎沒多說任何話，只是露出燦爛的笑容看著她，仔細一看他的右手還摟住了女子的腰。

站在旁邊的新娘將這一幕都看在眼中，但卻沒有過大的反應，只是冷著一張冷，其他賓客前來時，她依舊友善地露出微笑和對方握手，但下一秒又恢復「臭臉」，似乎暗藏著怒火沒有當場發作。

報導中也稱，這名女子其實正是新郎的「前女友」，影片爆紅後引起許多網友熱烈討論，大家都稱讚新娘的風度實在很好，「天啊…想知道他老婆的感受如何」、「新娘真有耐心」。