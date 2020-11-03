俗語道，三百六十行，行行出狀元，每個職業背後都有不為人知的辛酸處，日前就有一名女網友透露，從事服務業近十年，一年前轉換工作跑道，在傳統市場剁雞肉，並且分享了優渥的工作待遇，意外掀起眾人熱議。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文，提到在服務業打滾近十年，近期才轉職在傳統市場內的雞肉攤工作，「一般服務業起薪25K，我做傳統市場45K還有一個月年終，雖然沒有勞健保，但已經比一般服務業高出太多！」

她十分感激遇到好心老闆願意給一個毫無經驗的新手學習的機會，「我從一個拿刀都不太穩的女孩，到現在手起刀落，一隻雞到裝盤只需兩分鐘。」

她接著表示，常聽到老人家說「現在年輕人會做市場的真的很不容易」，她坦言，雖然每個月休4天，且工作時間落在凌晨2點半至中午11點半，「放假比別人少，見紅沒有休，只有端午、中秋、清明這種大節日會放2天假，還有春節休5天」。

至於許多人詬病的傳統市場環境髒亂，充斥一堆老鼠蟑螂，她說，雖然每次整理環境時，都會看到「蟑螂雨」，老鼠窩在腳邊吃廚餘更是常態；遇上夏天，在鐵皮屋下工作比烤爐還可怕，冬天即便穿著羽絨衣，拿刀的手依舊瑟瑟發抖；工作時不慎被刀劃傷的意外也時常發生。

儘管上述艱難的工作環境讓不少年輕人退避三舍，但她不以為苦，反倒相當享受市場內濃厚的人情味，直言「我做傳統市場但我很快樂！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「工作不分貴賤，靠自己雙手努力賺錢就是好的」、「做傳統市場真的很累，我爸一個月只休農曆3、17兩天，之前畢業待業的時候有去幫忙別人的攤子，雖然身體很累，但其實比起在辦公室工作的氛圍好」、「家裡鄰居是雞肉攤老闆，真的很有錢，根本雞肉攤小開」、「只要是正當工作，辛勤努力的人都該值得被讚許，加油」。

不過也有人認為，「這樣的時數跟休假確實是拿時間勞力來換薪水，不過做的開心踏實最重要」、「學會自己批貨吧，自己賺隨便都兩倍以上」、「除了9個小時的工時跟上班族一樣，其他我真的完全無法欸，時段不一般、休假又少、環境髒亂、蟲蟲危機、味道腥臭、冬冷夏熱，覺得妳好猛喔」。