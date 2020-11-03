壁蝨是一種體型非常小，且以哺乳類動物為主要宿主的節肢動物寄生蟲，牠們以吸血維生，從原本米粒般的大小，可以長到像指甲一樣大，是不少毛小孩的的惡夢，但寵物們有飼主可以幫忙觀察、照顧，野生動物就沒有這麼幸運了。澳洲一隻小袋鼠全身就長滿吸飽血體型肥大的壁蝨，神奇的是，竟有2隻烏鴉飛來神救援，幫忙拔除並吃掉這些壁蝨！

烏鴉幫忙拔除小袋鼠身上的壁蝨(影片來源/YouTube/Guba na Nature Refuge)

根據《每日郵報》報導，這段影片拍攝於去年12月布里斯班（Brisbane）一處私人自然保護區，從畫面中可以看到，一隻小袋鼠正在供水處喝水，牠的兩邊耳朵後面被早已吸飽血、體型肥大的壁蝨給佔據，底下的皮膚露出了深深的血紅色。

不久後，一隻大烏鴉飛到小袋鼠的旁邊，牠開始用嘴拔下小袋鼠身上的壁蝨，並將牠們全都吃下肚，另一隻烏鴉隨後也飛過來，加入這場「救援小袋鼠」的行動。網友們看到後都認為這2隻烏鴉非常友善，「動物們共同努力改善彼此的健康：小袋鼠身上有一些吸血的寄生蟲，而烏鴉藉此獲得美味的一餐」、「希望小袋鼠可以理解烏鴉的作為，讓牠們幫忙把寄生蟲清除」。

不過澳大利亞爬行動物公園（Australian Reptile Park）的哺乳動物飼育員布魯克（Brooke Barton）表示，袋鼠身上長有這麼肥大的壁蝨是不太正常的，如果牠沒有自行清除，很可能是身體有些不適，而且布魯克也透露，這些烏鴉的行為很大的可能並不是出於善意。