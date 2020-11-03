俄羅斯一名53歲的歷史學家莫斯科文（Anatoly Moskvin）過去曾被發現盜竊29具女童屍體，並將屍體上妝、打扮，製成「真人娃娃」放置在家中。離譜的是，他在聽證會上竟然聲稱這些女童都被家人「拋棄」，而他願意給女童們溫暖，拒絕向女童家屬道歉。

根據《每日郵報》報導，整起事件發生在2011年，警方於莫斯科文住處查獲29具「真人娃娃」，而這些被塗上厚厚油漆的人偶，不只長相怪異，還發出陣陣惡臭。

經過調查發現，莫斯科文專門對3至11歲的女童屍體下手，他前往墓地盜屍後，會先對屍體進行簡單處理，接著用顏料幫女童上妝，並且換上衣物、鞋子裝扮一番，最後再找個位子「展示」，甚至還會替女童人偶們慶生。而他前前後後更盜取了150多具屍體。

駭人的是，莫斯科文的父母雖然與他同住，但卻毫無察覺兒子的恐怖行徑，他母親甚至替他辯白，「我兒子根本不可能做這種事，那些人偶我都看好幾次了，它們就只是一般的娃娃，裡面絕對不會藏著屍體。警方就是對我兒子有偏見而已！」

莫斯科文在2011年被拘留時，坦承了44項挖掘墳墓、褻瀆屍體等罪名，事後醫生鑑定，莫斯科文患有精神分裂症，當局對他祭出強制住院治療的裁決，並且從2013年開始，一次次延長強制住院的命令。

直到近期，醫生認為莫斯科文的精神狀況好轉，可以出院，但他近日出席聽證會時，卻堅決不向女童家屬道歉，過去也曾大言不慚的對受害女童的父母指責說道，「你們將自己的孩子拋棄在陰暗寒冷的地方，而我願意將她們帶回家給予她們溫暖和照顧，我有什麼錯？」

對此，當地司法單位認為，莫斯科文精神狀況未有好轉，再次做出強制住院治療的裁決，並將時間延長6個月。