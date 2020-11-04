李嗣涔博士結合最新實驗研究發現，

以穿梭陰陽界的「撓場」科學解密，成就人類大躍進的下一步！

從解開特斯拉日誌機密、風水原理，

領航靈界取能、星際通訊、物理農業和醫療新科技，可望解決能源危機，

預言21世紀的「撓力文明」即將興起！

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「屬於廣義相對論的撓場名不見經傳，

卻是最神奇的力場，會帶出靈界的能量。」──李嗣涔博士

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本書是李嗣涔博士15年來探討「撓場」實證精華與最新研究心血！

2004年，他首次接觸到物體自旋會引發時空扭曲的「撓場」理論。

2014年，他從交流電馬達之父尼古拉‧特斯拉的日誌，

獲悉百年前特斯拉就已記載的──

「真空取能」、「外星通訊」、「 特斯拉線圈」等機密，

正好和他多年來驗證的「撓場」研究，相互印證！

「撓場」的現身，不僅解釋百年前「特斯拉來不及說的秘密」，

更能讓現代人將這些新知應用、開發，

可望「解決能源危機」，「撓力文明」更預告了人類發展新紀元！

【精彩書摘】

尼古拉．特斯拉如下頁圖1-1所示，他於一八五六年出生於東歐奧地利帝國的一個小鎮，在今天的克羅埃西亞共和國之內。特斯拉的父親是一位東正教的牧師，也是作家，有一個哥哥、三個姐姐，而他對發明的興趣也許是受到母親的影響，因為在他長大的過程中，母親在家事閒暇之餘，常常會製作一些小小的家庭用品。

根據特斯拉的自傳所述，他小時候很喜歡唸書，可以記下整本書的內容，主要原因是他大腦具有影像記憶的能力，看書時可以把每一頁文字就像照相一樣照下來儲存在大腦記憶庫裡。當他需要背頌哪一頁時，就可以從記憶庫裡抽出那一頁來，像一般照片一樣，呈現在大腦的視覺螢幕上，這樣他只要看著照片就可以念出來了，而這種影像出現會讓他體悟到一陣陣靈感。

特斯拉也說過，他小時候常常會生病，這種所謂的生病是他眼前常常會出現強烈到令人目盲的閃光，接著出現視覺影像。這些影像有時與他剛剛想到的字或想法有關，或是他碰到特殊的問題時，解答就突然出現在影像上，有時他甚至可以聽到遠方的聲音，或只是聽到一項物品的名字，物品實際詳細的結構就出現在影像中。這種現象在現代心理學研究的「聯覺」（synesthesia）現象中有報告過類似的現象，也就是五官的感覺會互相轉換的現象，例如，聽到聲音會看見顏色或影像；看見某些文字會聞到不同味道等等。更特殊的是，特斯拉可以把他設計的新機器在大腦以鉅細靡遺的方式呈現在螢幕上，再用意念讓機器轉動起來。如果運轉不順利，例如機器卡住了，表示設計有問題，他再在大腦裡更改設計，直到運轉成功，再把機器結構畫出來，開模做成實體的機器 ，通常是一次就成功了。

圖1-1 交流電之父—尼古拉．特斯拉。(圖/三采文化提供)

聯覺，所展示的特殊才能

我一生中遇過幾位具有聯覺的人，其中兩位非常特殊，也讓我了解到具有這種能力的人會有哪些不可思議的表現，就像特斯拉一樣。第一位是科幻小說作家倪匡。二○○二年八月我從臺大教務長卸任，六年的行政工作讓我決定下半年去美國加州矽谷的史丹福大學休假進修充電。倪匡當時住在舊金山，離史丹福大學不遠，經我臺大電機系的學弟，也是科幻小說作家葉李華博士的介紹下，因此有一個機緣去倪匡家拜訪。

他家面臨舊金山灣，在金門大橋附近，房子的設計很酷，晚上屋頂可以打開看海灣夜景及天上星星，他號稱是寫過最多中文字（六千萬字以上）的作家，從十七歲在香港投出的第一篇稿子開始，就從來沒有被退過稿。他在寫《衛斯理傳奇》的系列小說時，可以一天寫一本書，速度驚人，原因是他看任何小說時，大腦就會出現螢幕，把小說裡文字描述的人物故事以電影方式在大腦呈現。反過來也是一樣，當他大腦開始演一齣戲，他只要拿起筆來，把戲劇的劇情照樣寫下來就好了，因此一天可以寫一本書，根本不需要自己花時間編劇情，這表示他的故事是天眼從另外一個世界下載下來的。所以，他曾跟我說過，他把金庸早期寫的武俠小說改寫過後比較好看，我們一般人卻覺得修改以後，原來的記憶被打亂了，變得不好看了。這是因為金庸早年為了他每天發行的《明報》刊載武俠小說趕稿，很多場景情節沒有注意時間，造成前後矛盾。

當這些矛盾的劇情被修正了，倪匡大腦中的電影看起來順暢多了、也合理多了。

第二位具有聯覺的人士是修我課的學生，我二○一三年六月從臺大校長卸任，沒有壓力以後，決定把我從事氣功及特異功能研究三十年的成果開出一門課來供有興趣的學生選修。經過兩年多規畫，到二○一六年，我在電機系及研究所開出了一門課「人體潛能專題」，由於要做實驗，包括心電感應及透視力實驗，受限於實驗場地，每學期只能收三十六位學生。一開始的前兩年，選課時預選同學都有幾百位，也造成轟動，但是能修到課的人確實不多。

二○一七年，一位電機系的研究生林同學來修課，她一上課開始做實驗時就顯現出不凡的能力，心電感應實驗的正確率很高，我從她寫的作業中才發現她具有聯覺的能力。原來她也是一聽到音樂，腦中就會出現螢幕、開始演電影，隨樂曲的不同，電影內容也變得多彩多姿。她過去曾修過音樂欣賞的課程，她對樂曲啟發心智的分析之深入及細膩透徹，常讓上課的老師驚為天人。她以為大家應該都跟她一樣，直到修了我的課以後，才發覺自己是多麼特殊、具有聯覺的能力，與別人完全不一樣。

在班上做心電感應實驗時，我讓每個人靜坐放空一分鐘感應，由同伴提供的五張ESP卡片（請見下頁圖1-2）隨機抽出一張，發射信號給她。整學期一百次的實驗中，她竟然對了四十九次，而一般同學平均猜對的機率是五分之一，為二十次。她統計的顯著性超過七個標準差，也是她具有某種跨越時空的心電感應能力。

這種特異功能讓她在讀歷史或古文的時候，可以僅憑片段對話及場景的描述，就可以精準判斷出這些歷史人物心裡在想什麼，可能有什麼情緒，會有什麼作法，並能和以後歷史發展的情節相符。所以她過去的國文老師特別喜歡她對古文的分析，除了能看到她解釋文意，還能解釋作者寫作的心態和當下的情況，覺得是一種享受。

由於林同學擁有聯覺功能，對人心的判斷比較敏銳，所以在辯論賽、或和別人談判時，她能夠立即知道對方話中的意思，直接知道對方心裡想什麼，接下來會說什麼，有時甚至能直接預測對方會拿什麼當辯論的壓軸、談判籌碼，接著直接打中對方弱點。因此不論在哪一種場合，她都會被推派為主講人，或提供分析和擬定對策的副手。我相信特斯拉也多少具有類似的經驗與能力。

圖1-2 ESP心電感應實驗卡片。(圖/三采文化提供)

(本文摘自《撓場的科學》/三采文化)

【作者簡介】

臺大前校長

李嗣涔 博士

臺灣大學電機系畢業，美國史丹福大學電機工程博士，並為國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow），研究專長領域為三五族化合物半導體異質接面電晶體、非晶矽氫薄膜電晶體及偵測器、紅外線熱發射器、氣功及人體潛能等。

曾任臺大校長、臺大電機工程系系主任、國防部參事、臺大教務長。

一九八八年，因參與氣功科學研究，改變對中國傳統文化與生命的看法，轉而追求身心靈的圓融。

一九九二年研究興趣轉向人體特異功能。曾與北京中國地質大學人體科學研究所合作從事意識微雕、意識生物工程研究，並有許多重要發現。

➣著作：

《靈界的科學》

《科學氣功》

《科學的疆界》

《是特異功能？還是潛能？》

《從追隨到領航：邁向頂尖臺大》

《難以置信Ⅱ：尋訪諸神的網站》

《難以置信：科學家探尋神祕信息場》

《半導體元件物理》