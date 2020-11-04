〈 本書精華 〉

➣氣場，就是一種撓場

撓場及水晶氣場均可以穿透金屬及大部分物質，但會被水屏蔽，

經過多次實驗判斷，兩者物理性質極為類似，水晶氣場的本質就是撓場。

➣撓場，是和靈界溝通的物理工具，可穿越時空

撓場可以穿梭陰陽兩個世界，把靈界的信息及能量帶到物質的實數世界。

因此用強大的水晶氣場就有可能打通兩個世界的障礙，與另外一個世界通訊。

而且撓場在時空的傳遞速度，超過光速，不但能傳向未來，也能傳向過去。

➣解開風水的神祕原理

傳統的風水就是在處理環境居家中物件的擺設所形成的幾何結構，

並用風或水調整氣場的位置與大小。

氣場可將物體虛像的動態信息、旋轉及放大的能量，以形形相印方式帶入物質世界，

造成相關人士身體的感應，產生吉凶禍福結果。

因此撓場穿梭陰陽的氣場行為，就是傳統風水的科學基礎。

「物理農業」也得以發展，減少化學農業對環境的傷害。

➣完成特斯拉未竟的理想──虛空取能

特斯拉曾申請一個電磁線圈的專利，用來抽取環境的能量。

這種設計其實是一種撓場產生器的結構。

撓場可以穿入虛數空間，把裡面所儲存的能量帶到實數空間，

讓一個發電機產生的能量大於輸入的能量，因此這種發電機不需要用燃料。

開發虛數世界能量的第五種力「撓場」，可望打破實數世界「能量不滅定律」。

「撓場撕裂時空所產生的力量，也是特斯拉一百多年前所「幻想」的世界，

21世紀新的撓力文明已經在我面前展開。」──李嗣涔博士

【精彩書摘】

一九七六年，一個紐約書商柏奈斯（M. P. Bornes）在新澤西州的紐窩克（Newark）拍賣四箱文件，被戴爾．艾爾扶瑞（Dale Alfrey）以二十五元美金買下。

艾爾扶瑞回家後，稍微瀏覽了這些文件，發現是尼古拉‧特斯拉的個人文件，記錄了他的很多想法。那個年代沒有多少人曉得特斯拉是何人，他猜想大概是一個科幻作家的筆記，因為他所讀到內容是如此不可思議，它們不可能是真的。他對這些科幻文件興趣不大，因此把這四箱文件放在地下儲藏室內，想說等他以後有時間的時候再來慢慢讀一遍。不幸的是，等到他有時間來看時，已經過了二十多年，這些文件在潮濕的地下室內已經嚴重地老化，紙張發黃、墨水退色。他決定把文件內容重新複製，以免來不及挽救，然後他驚奇地發現這些文件透露了科學家特斯拉從小到大的秘密生命歷程，是他死後的傳記從來沒有記載過的內容。

一九九七年暑期，艾爾扶瑞已經讀完了特斯拉的四箱文件，準備開始用電腦掃描文件，儲存到電腦磁碟上。他注意到文件中沒有特斯拉所設計機器的草圖，紀錄也不完整，但是文件裡面有年、月、日的紀錄，只是中間有很多跳頁，因此他相信還有很多特斯拉文件可能被美國政府扣住，或遺忘在某些人家的地下室內。他因此上網發出信息，希望找到更多的特斯拉文件，這很顯然引發了許多對特斯拉文件有興趣人士的注意，包含準備讓文件消失的團體的注意。一九九七年九月，某一天艾爾扶瑞的太太及小孩去紐約曼哈頓，他留在家裡做研究，掃描特斯拉文件。當天晚上他接到一通電話，對方自稱是Jay Kowski，對他擁有的文件有興趣，不一會兒電話斷線了，同時他聽到門鈴響了，他去應門時，卻發現門早已打開了。有三個人站在門廊下，三個人穿著一樣的黑色正裝、白襯衫黑領帶，很像殯儀館的辦事員。其中一位好像對他很熟，居然能直接叫出他的名字，希望他不介意讓他們進屋。雖然這個人不斷稱呼他名字，似乎對他很熟，他卻一點也不記得在哪裡看過這個人，於是，他開始擔心這三個人是否為犯罪集團。

那個人繼續跟他說：「我們想買你擁有的老箱子及文件。這些文件不屬於你，對你也沒有用，反而會替你惹上麻煩。」對此，艾爾扶瑞開始感到恐懼，這三人不是真的要買這些資料，他們是要拿走資料。那個人繼續用緩慢而清晰的話語告訴他：「不管你做什麼，都擋不住我們拿走你的資料，你和你的家人最好把我們所需要的東西給我，否則人們會因此而失蹤的。」這個人直接站在艾爾扶瑞面前，用他冷靜而漆黑的眼珠凝視他，讓他一動也不能動，也無法說話。這時，三人突然一起轉身快步跑出門廊，消失於夜色中。

過一會兒，艾爾扶瑞從呆滯中突然驚醒，衝出門去找那三人，結果院子裡既沒有他們的汽車，外面的大街也是一片寂靜，三個人就如此消失了。他急忙衝回房間工作室，結果發現放置特斯拉日誌及文件的四個箱子、儲存資料的磁碟全部都消失了，電腦的硬碟資料也全部被刪除了，連他多年來所收集的特斯拉相關雜誌資料也被一掃而空。顯然那三個在門口的人只是誘餌，是為了把他調離工作室，其他人進了工作室，偷走了所有資料。

艾爾扶瑞在幾個月後才恢復正常，開始憑著過去研究的記憶，一點一滴地把他所記得的資料記錄下來，成為後來幾本書的題材，例如TimSwartz所著的《The Lost Journals of Nicolas Tesla》。在這些文件中，特斯拉曾提到他發明的特斯拉線圈可以接收到外星人傳來的訊息，如前面所描述的是有規律的脈衝信號，而非地球的雜訊，甚至到後來，他可以聽到傳來的聲音告訴他，地球的溫度度由於人造的汙染物進入大氣正在上升，最後會溶解北極的冰層，導致海水上升，淹沒沿岸的城市如紐約，這就是一百年後二十世紀末大家所知道的大氣溫室效應。

這些警告也激發特斯拉去設想發明一種不用化石能源的能量，可以降低大氣的汙染程度。因此，在一八九○年代，他聲稱設計出一種馬達，不用汽油，但可以驅動汽車，這部馬達可以不用輸入能源，而直接用汽車產生的電去操作和驅動汽車，違反了「能量不滅定律」。後來很多人嘗試仿照，並申請美國專利，但因為不能說明能量來源，而被專利局拒絕。

另外，他逐漸懷疑外星人不但存在，也想來地球，因此他要發展死光武器以對抗外星人入侵，以避免人類被毀滅；他也曾提出反重力與飛碟的概念，如何用電力製造反重力……他的種種觀念遠遠超前他的時代所能接受，而且他並沒有留下實體完成的機器，如真空取能的馬達或死光武器來驗證他的觀點，因此這些想法很多被世人視為科幻故事，並不當真。

不過，隨著時代的進步，他的溫室效應想法已經被現代科學所證實，其他如真空中存有巨大的零點能量（zero-point energy）①，也被量子力學所預測，從真空零點能量取能的馬達，也有少數一些專利及案例，我有親自參與，知道真空取能是可以做到的事實。只不過要用到時空扭曲撓場的特性，這是特斯拉所來不及知道的物理。

至於與外星人通信的故事，我在《靈界的科學》第六章有詳細的介紹，更提出考古學的證據，證明天鵝座的外星人在五千年到六千年前就來過地球，可以說特斯拉所記錄下來的種種令當時人們不可思議的想法，有些已經逐漸被證實是正確的，有些還要等未來的研究成果來證實。而這些想法中，牽涉到一種物理的力場──「撓場」，是特斯拉時代所不理解的現象，也是本書所要描述的重點，看看撓場有什麼神奇的特性，可以解答特斯拉的部分秘密。

(本文摘自《撓場的科學》/三采文化)

【作者簡介】

臺大前校長

李嗣涔 博士

臺灣大學電機系畢業，美國史丹福大學電機工程博士，並為國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow），研究專長領域為三五族化合物半導體異質接面電晶體、非晶矽氫薄膜電晶體及偵測器、紅外線熱發射器、氣功及人體潛能等。

曾任臺大校長、臺大電機工程系系主任、國防部參事、臺大教務長。

一九八八年，因參與氣功科學研究，改變對中國傳統文化與生命的看法，轉而追求身心靈的圓融。

一九九二年研究興趣轉向人體特異功能。曾與北京中國地質大學人體科學研究所合作從事意識微雕、意識生物工程研究，並有許多重要發現。

➣著作：

《靈界的科學》

《科學氣功》

《科學的疆界》

《是特異功能？還是潛能？》

《從追隨到領航：邁向頂尖臺大》

《難以置信Ⅱ：尋訪諸神的網站》

《難以置信：科學家探尋神祕信息場》

《半導體元件物理》