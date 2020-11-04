尼古拉．特斯拉（Nicola Tesla）於一八五六年出生於奧地利帝國的一個小鎮，在今天的克羅埃西亞共和國之內。他於一八八四年受雇於美國發明家愛迪生在巴黎的分公司做工程師，由於表現傑出，被當地主管推薦到了紐約總公司追隨愛迪生研究發電機技術。但是他很快與愛迪生鬧翻離職而自謀生存，他所發明的多相交流馬達配合交流發電機藉由西屋電氣公司（Westinghouse）的推展及商業化，奠定了現代電力公司的基本發電模式，藉由交流發電及變壓器升高電壓，以低耗損方式傳輸到遠方再降壓給用戶使用，當然這也打垮了愛迪生所發展的直流發電機技術，導致兩人結下很深的冤仇。

今天我們隨時要用電燈、電腦、電視機、電冰箱、洗衣機等電器產品，只要插上電源插頭，打開開關就可以享受電力文明的便利，這關鍵性的多相交流馬達的發明要歸功於特斯拉具有的一項神奇的能力。他從小在大腦中會產生影像視覺，我們現在叫做「開天眼」，也就是他有特異功能，可以聽到遠處的聲音，遇到任何問題比如設計新的馬達，常常有如神助般的會有答案，以影像方式呈現在他的天眼上面，更神奇的是，他還可以讓馬達運轉。如果運轉不順利的話，表示設計有問題，他可以在天眼上更改設計直到運轉成功，結果在天眼上運轉成功的設計，一旦開模做出來實體機器就一定會成功，這讓他發明了多相位交流馬達。

特斯拉成名以後，直到他一九四三年八十六歲時過世期間，這幾十年的時間常常發表一些怪異的想法，超過當時世俗的理解。例如，他聲稱用他發明的特斯拉線圈可以接收到外星人傳來的訊息，因此他要發展死光武器以對抗外星人入侵以避免人類被毀滅；他也收到訊息地球將會產生溫室效應，北極融冰後洪水會淹沒城市，因此應該從環境中提取自由能源、以解決燃燒化石能源所造成的大氣汙染。

他的種種觀念遠遠超前他的時代所能接受，而且他並沒有留下實體完成的機器如死光來驗證這些觀點。加上他過世後，美國政府把他遺留下的大量文件扣留了很長的時間，另外他商業上的對手愛迪生不斷地醜化打壓，因此特斯拉的事蹟逐漸為人們所遺忘。直到上世紀九○年代，特斯拉遺留下來的部分文件重新出現於世間，並引發了一些神秘事件，由曾經擁有者憑記憶記錄下一些斷簡殘篇公諸於世，才再度引起了特斯拉風潮。

我研究特異功能超過二十五年，到最近十年為了解特異功能之謎，我發展出了複數時空的模型來解釋宇宙的實像以及天眼等意識的物理，我在二十五年的研究過程中，也遭遇到像星際通信、尋找外星人、真空取能等等現象，與特斯拉晚年一樣，因此我可以體會特斯拉發現這些現象的激動與震撼。不過由於要到他中老年以後，二十世紀兩個最偉大的理論包括一九一五年的「廣義相對論」及一九二○年代的「量子力學」才相繼建立，他已經時不我予，無法理解這些新的理論，並應用到他所發現的神秘現象。

【精彩書摘】

「撓場」名詞的出現

一九九○年從神奇的氣功觀察到「外氣」

我自己一九七○年代在美國史丹福大學念電機工程博士的時候，所研究的主題是半導體材料及元件，必須要熟悉量子力學、近代物理、固態物理及半導體元件物理。一九八二年我回到臺大電機系任教的時候，也開這些課程給同學修習，努力多收集相關書籍資料以編寫上課講義，對相關理論非常熟悉。自己也寫了一本中文教科書《半導體元件物理》，曾獲得過第二十屆金鼎獎，對這些物理知識運用自如。

到了一九八七年，為響應國科會當時主委陳履安先生之號召，我參加了國科會主導的氣功研究計畫。當時我就對氣功的外氣非常好奇，但是要到了一九九○年，才有機會與國科會所邀請的李師父做氣功的外氣實驗。他用手掌對十五公分外的封閉試管發殺氣兩到五分鐘，結果裡面培養的纖維細胞竟然染色體紛紛斷裂，蛋白質合成速率下降了百分之四十。這讓我百思不得其解，外氣裡含有震波或紫外線嗎？要不然能量怎麼能夠去打斷染色體？可是紫外線也會讓師父的手掌受傷啊，但是師父手掌毫髮未傷，而且長波長的震波要傷到微米級的分子也是太困難了。那外氣的物理本質到底是什麼？是萬有引力、電磁力、強作用力、弱作用力之外的第五種力場嗎？就我當時的物理知識而言是一籌莫展、

完全沒有概念，就只能把疑問放在心裡，等待機緣去了解。

一九九九年發現信息場（靈界）

我從一九九三年開始從事手指識字及念力等人體特異功能研究，培訓出幾位功能不錯的青少年，如T小姐、王小妹妹等可以從事相當深入一九九九年，臺灣物理學會會長帶著十多位物理學及心理學教授到我實驗室驗證手指識字現象時，我認識了國家同步輻射中心的陳博士，他也是第一個用「佛」字去測試T小姐手指識字而發現異象的科學家。

由此，我們共同發現除了我們所熟知的四度時空的物質宇宙外，還有另外一個充滿意識的信息場（靈界）的存在，裡面滿佈各種高智能意識及信息網站，各種宗教都有祂們自己的信息網站，內容豐富多采多姿。原來物質世界之外，還存在一個靈界，是意識的世界，前者是是硬體後者是軟體，軟硬合一才組成一個完整的生命。

當時，陳博士考慮要找出一種物理工具來跟靈界的神靈或師父溝通，把靈界納入現代物理的範疇來研究。問題是，有什麼物理工具可以跟靈界溝通？他從網站中找到一些資訊，認為用強大的水晶氣場就有可能打通兩個世界的障礙，與另外一個世界通訊。

陳博士當時在國家實驗研究院的同步輻射中心服務，擅長製作精密設備。從二○○○年起，他做了各種水晶氣場產生器及氣場偵測器，想要量出這些氣場的強弱及形狀，可是這些磁場、超導或電子偵測器怎麼設計都量不到氣的信號。T小姐有特異功能，手掌對氣場敏感，可以感覺出水晶氣場的強度及形狀。因此，她成為我們實驗水晶氣場物理性質最好的偵測器。但是因為人的感覺只能憑主觀的比較，而無法做客觀的定量，因此結果只能當作定性的參考，指出一條研究的方向，未來做出偵測器能實際測量到信號時，可以迅速地予以驗證。

二○○四年撓場突然現身

二○○四年一月，我與漢聲出版社總編輯吳美雲女士到北京去訪問中國地質大學人體科學研究所的沈今川教授及孫儲琳女士，共同以對話錄的方式出書，討論兩位過去二十年所作的種種不可思議的特異功能的歷史與成果，供世人參考。我與沈教授及孫女士之間的合作之前已於二○○○年終止，多年未見，沈教授一見面就給了我兩篇文章，作者是北京航空航天大學江興流教授，介紹前蘇聯過去五十年所研究的一個領域──「撓場」。天啊！這個名詞我聽都沒有聽過，不知道是什麼東西。

我們白天對談，錄下談話，晚上休息。我就利用晚上抽空把文章讀了一下，沒想到越讀越震驚、越讀越興奮，迫不及待連讀了四、五遍，好像一個新世界在我面前打開。原來撓場並不是新的觀念，早在一九一五年愛因斯坦提出「廣義

相對論」，認為時間、空間的幾何性質是由物體的能量、動量所決定，而質量的存在會造成時空的彎曲（curvature）；但是他為了簡化數學，把時空的扭曲也就是撓場（torsion field）省略為零，因此廣義相對論是一個無撓的重力理論。如果時空的彎曲等效於產生萬有引力，那麼時空的扭曲（如下頁圖

3-1所示）當然等效於產生扭力，但是這個力場被愛因斯坦給丟掉了。一九二二年，法國的數學物理學家卡坦（Élie JosephCartan）把帶有時空的撓率（撓場）的自旋角動量加入廣義相對論，補充成更完整的相對論，但是並沒有受到應有的重視。俄國科學家自一九六○年代起，對撓場做了深入的理論與實驗的研究，得出撓場的幾個重要物理性質：

1

撓場是時空的扭曲，與引力場是時空的彎曲相似，它不會被任何自然物質所屏蔽。比如，兩物體之間有一堵牆，並不會屏蔽引力，應該也不會屏蔽撓場。因此它在自然物質中傳播時，不會損失能量，但會被散射，它的作用只會改變物質的自旋狀態。

2

撓場在四度時空的傳遞，不受光錐的限制，也就是它速度超過光速，不但能傳向未來，也能傳向過去。

3

撓場源被移走以後，在該地仍保留著空間自旋結構，也就是撓場有殘留效應俄國科學家所描述的這些撓場物理性質，竟然與我們做了三年所了解的水晶氣場完全一樣。我馬上就了解到，水晶氣場就是撓場，第五種力場顯身了，剩下的就是設計實驗來證實了。

屬於廣義相對論的撓場名不見經傳，卻是最神奇的力場，會帶出靈界的能量。

(本文摘自《撓場的科學》/三采文化)

【作者簡介】

臺大前校長

李嗣涔 博士

臺灣大學電機系畢業，美國史丹福大學電機工程博士，並為國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow），研究專長領域為三五族化合物半導體異質接面電晶體、非晶矽氫薄膜電晶體及偵測器、紅外線熱發射器、氣功及人體潛能等。

曾任臺大校長、臺大電機工程系系主任、國防部參事、臺大教務長。

一九八八年，因參與氣功科學研究，改變對中國傳統文化與生命的看法，轉而追求身心靈的圓融。

一九九二年研究興趣轉向人體特異功能。曾與北京中國地質大學人體科學研究所合作從事意識微雕、意識生物工程研究，並有許多重要發現。

➣著作：

《靈界的科學》

《科學氣功》

《科學的疆界》

《是特異功能？還是潛能？》

《從追隨到領航：邁向頂尖臺大》

《難以置信Ⅱ：尋訪諸神的網站》

《難以置信：科學家探尋神祕信息場》

《半導體元件物理》