日本島根縣出雲市一間私人民宅內，僅2間房間的大小，竟塞滿了164隻狗，由於狗的數量太多，食物根本不夠吃，照顧不當導致犬隻消瘦，甚至還有狗必須等待吃同伴的糞便果腹，動物保護協會「どうぶつ基金」目前已介入協助，並陸續為狗施打疫苗、節育等。

8張榻榻米2個房的空間內，竟養了164隻狗(影片來源/youtube/どうぶつ基金)

綜合日媒報導，「どうぶつ基金」理事長佐上邦久於10月多造訪民宅，發現僅8張榻榻米2個房的空間內，竟養了164隻狗，表示一進到單層房子後，屋內到處都是狗，有些狗躺在地上，有些則站在水槽、爐子、電視櫃、架子上等，根本沒有多餘的空間，能夠讓人站立。

屋內不只住了百隻的狗，還有一對老夫婦及其女兒，夫婦倆在30、40年前開始養狗，期間撿回一隻流浪母狗，豈料之後竟與家中飼養的狗生了幾隻小狗，但之後並未做節育手術，導致狗越生越多，如今多達164隻，也由於狗的數量過多，且狗都為中型犬，食物根本不夠吃，導致部分的狗必須等吃同伴的糞便才得以倖存。

不僅如此，鄰居近幾年來也曾抱怨屋內不只經常傳出狗吠聲，甚至還有味道，因此多次請飼主改善。基金會理事長佐上邦久提到，飼主並未幫狗做節育手術，也沒有替牠們找新主人，甚至未與相關單位諮詢求助，導致惡性循環，飼主對於自己的疏失，也感到非常後悔，希望未來幫狗找到新家，改善牠們的生活環境。

「どうぶつ基金」目前將協助安置這些狗，並免費提供相關醫療照料，例如節育手術、施打疫苗、除去跳蚤等，不過由於164隻狗數量過於龐大，因此基金會也向大眾請求協助，認為飼主的行為已經是「動物囤積症」，儘管有給狗提供吃與住，但過於狹小的空間已對狗造成危害。