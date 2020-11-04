情侶在一起難免擦出愛的火花，但進行之前可能還是要考慮一下身體狀況，否則可能會讓另一半留下陰影。日前一對情侶激戰完之後，男友竟衝去廁所狂吐，讓女方傻眼直呼「應該不是我的問題吧？」

一名女網友在論壇Dcard以標題「男友跟我辦完事就吐了…」發文，表示日前心血來潮跑去男友的租屋處找他，結果一時之間天雷勾動地火，2人就開始做一些害羞事。完事後正準備一起洗澡，男友卻突然表示身體有點不舒服，這時原PO手機剛好響了，她就先出來講電話。

沒想到當她再進去廁所的時候，竟發現男友正在大吐特吐，雖然男友表示應該是激戰前吃太多花生和可樂果的關係才會出現反胃的現象，原PO還是忍不住自我懷疑「所以應該不是我的問題讓他吐的吧？」

文章曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛幽默留言「吃飽，又做運動，讓你胃食道逆流了嗎？」、「是不是過程中吃到不該吃的」、「花生+可樂果會產生一種花生省魔素，進而導致身體排斥、有嘔吐感」、「他懷孕了嗎」、「有沒有可能你只是煙幕彈...男友其實不喜歡女體」、「不錯啦，至少忍到結束，很尊重了」、「這一看就知道你們忘記關燈了」。