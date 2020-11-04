浪浪差點被安樂死，沒想到一個擁抱，竟徹底改變牠們的命運。美國喬治亞州（Georgia）在2015年，有一對狗姊妹因長期沒人領養，最終面臨安樂死的命運，讓收容所人員非常不捨，因此在安樂死之前，為牠們拍攝一張照片，只見姊妹倆相擁在一起，沒想到這一張照感動所有人，也改變牠們的命運。

PLEASE NOTE: THESE PUPS ARE SAFE AND HAVE BEEN ADOPTED. FREEDOM RIDE POSTED... 由 Angels Among Us Pet Rescue 發佈於 2015年7月20日 星期一

綜合外媒報導，亞特蘭大(Atlanta)一間收容所「Angels Between Us」內，有兩隻流浪狗卡拉（Kala）和琪拉（Keira），由於牠們一直未被領養，在收容所期間，也漸漸產生友誼變成朋友，但由於期限已快截止，就在安樂死前夕，收容所人員試圖為牠們拍照，希望能幫狗姊妹扭轉命運。

而有趣的是，狗姊妹似乎知道牠們難逃一死，其中一隻狗竟用前肢環抱另一隻，牠們都露出無助又絕望的表情，讓人看得非常不忍，沒想到這一張照片，意外在網路上掀起話題，過了2小時6分鐘後，一名男子自願暫時幫忙照顧狗姊妹，讓牠們得以躲過安樂死，而3個月後，順利為牠們找到新主人。

新飼主是一對室友兼好友紐曼(Wendy Newman)和寇迪(Pam Cody)，提到當時她們已養了兩隻狗，因此無法領養狗姊妹，豈料牠們在中途之家的2個月後，他們的愛犬相繼過世，「我們在一個星期內，失去了兩名成員，我們正因狗離世而傷心，豈料就遇到了卡拉和琪拉，有點像是牠們找到了我們」。

紐曼和寇迪原本只打算領養其中一隻，但發現牠們是狗姊妹，幾乎難以分開後，便決定兩隻狗一起帶回家，她們還為愛犬創了粉專《Kala & Keira Hugging Dogs》，紀錄狗姊妹的生活點滴，牠們如今也非常健康，主人日前甚至將當年的擁抱照，製作成精美插圖並印上「Sometimes a Hug Makes All the Difference.（有時一個擁抱，也能夠改變一切）」，藉此鼓勵大家幫忙有需要的人。