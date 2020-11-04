雞肉在許多國家的美食中都扮演了十分重要的角色，其中，決定肉品好壞的關鍵就是牠們平常所吃的飼料。大陸一名男子發現近日所購買的雞隻中，出現了一隻「神奇母雞」，竟比同一梯次的母雞還要來的肥美，沒想到當老闆仔細一查才發現原來是這隻母雞的習慣超特別。
根據陸媒報導，黑龍江綏化一名宋姓男子在今年7月從養雞場購入一批雞隻飼養，期間他發現其中一隻母雞除了平常的飼料之外還超愛吃「螺絲釘」，除了啄食地上掉落的螺絲釘之外，看到他手裡拿著還會主動搶食，當時他和朋友都認為牠應該活不了多久了。
沒想到該母雞非但身體沒有任何狀況，甚至還比同批母雞還要胖超過2斤（約1.2公斤），經過檢查，身體健康數值一切正常，而且糞便內也神奇的沒有任何螺絲釘的影子。實際上有專家就透露，雞不像人類一樣擁有牙齒，可以將堅硬的食物咬碎，所以在食用糠、米粒、麥粒、玉米等等粗糧的時候，還會吞下一些小的砂石或細微金屬來幫助消化咀嚼。
但專家也指出，該母雞體內可能有「異於常雞」的酸性物質，因此助長了他的消化能力，可以將螺絲釘溶解。網友看了也紛紛留言「真·鐵公雞」、「鋼鐵是怎樣煉沒的？只有雞知道」、「天賦異稟」、「萬磁王:你體內的鐵元素含量很高呀」「所以下的是鐵蛋嗎」。
文章來源：YT/ Breaking News
文章來源：新浪新浪
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