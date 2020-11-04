獅子居然會開車？瑞士費蘭登(Fällanden)一名攝影師，日前至錫基野生動物園區（Siky Park）進行拍攝，期間看到一隻下巴毛上，沾滿血跡的猛獅，竟坐在一輛吉普車裡，車上的駕駛卻不見了，讓看到照片後的網友們，嚇得表示「牠把駕駛吃下肚了？」。

What, you've never seen a lion driving a car??? 由 Emmanuel Keller 發佈於 2020年10月29日 星期四

根據《每日郵報》報導，來自紐沙特的攝影師凱勒（Emmanuel Keller），以拍攝野生動物為主，曾拍過林㹭(Lynx)伸出長舌的瞬間、白虎咬樹皮的窘樣等，10月多他至錫基野生動物園區（Siky Park）拍攝，期間有一頭獅子尊巴(Zumba)看似坐在吉普車上，一副準備開車的模樣。

由於照片中並沒有駕駛，而獅子下巴的毛上還沾有血跡，讓不少網友嚇壞詢問「獅子看起來像吃了駕駛，牠嘴上的毛皮似乎還有血跡」。而凱勒則表示，當時獅子尊巴剛享用完午餐，因此下巴的毛上才會殘留血跡未清乾淨，之後牠發現了一輛空吉普車，便從後方上車探險。

尊巴是為了尋找與伴侶廷巴(Timba)的消遣空間，當時牠正好抬起頭，而頭又剛好卡在窗後，模樣才會看起來像在開車，凱勒趕緊將這畫面拍下，也才會出現這有趣的一幕，不少網友笑著表示「尊巴也通過了汽車考試嗎？」、「牠好像遇到塞車，堵在車陣中好無奈的樣子」。