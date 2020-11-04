是想要錢想瘋了嗎？國外一名曾在動物園工作過的男子，離職後竟藉著環境熟悉之便，潛入偷走好幾隻動物，再PO上網高價賣出。一直到一名賣家發現自己購買的動物健康狀況有問題，向獸醫求助後才讓整起事件曝光。

Ex-zoo worker jailed over penguins and rare birds theft https://t.co/AKNMG551kf — BBC News England (@BBCEngland) October 30, 2020

根據外媒報導，英國一名25歲的男子托姆斯（Bradley Tomes）過去曾在坎布里亞郡（Cumbria）的南湖沙弗雷動物園（South Lakes Safari Zoo）擔任過鳥類園管理人員，當時工作認真又負責，且人緣極佳，深受同事喜愛。沒想到離職後不幸染上毒癮、酒癮，竟將歪腦筋動到之前在動物園照顧的鳥身上，2年前在鳥園籬笆挖洞潛入，偷走12隻琵鷺並透過網路售出。

雖然隔天馬上被工作人員發現琵鷺數量不對，透過監視器逮到托姆斯後也馬上報警，但因為缺乏直接證據，只好無奈將他釋放。不過逃過一劫托姆斯，似乎沒有學到教訓，又在今年10月27日再次闖入動物園，這次偷走了3隻金剛鸚鵡和2隻企鵝，事後更高調在自己臉書頁面以「2隻9000英鎊」（約新台幣33萬）的價格兜售，最後被動物收藏家奥利弗（Reece Oliver）買下。

奥利弗將企鵝大回家之後發現牠們的健康狀況不太好，趕緊請獸醫回來幫牠們治療，巧的是，這名獸醫正好任職於南湖沙弗雷動物園，立刻認出企鵝身上園方特有的標籤，立刻報警處理。

經過警方的偵訊，托姆斯終於承認犯案，他表示除了賣掉的企鵝之外，12隻琵鷺中有8隻因健康問題而死亡，其餘4隻已賣出，3隻金剛鸚鵡也以每隻500英鎊（約新台幣1.8萬）出售。最後托姆斯被警方以因竊盜、出售及運輸特定物種等罪名，將面臨2年8個月的刑期。