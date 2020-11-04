美國一名女子日前與朋友，至加州阿維拉海灘(Avila Beach)划輕艇賞鯨，期間看到海面下出現一頭鯨魚，感到非常的興奮，豈料下一秒座頭鯨(Humpback whale)突然衝出海面，並張開大嘴，直接「連同人與船」咬住拋到半空，讓一旁目擊民眾嚇得驚聲尖叫，而恐怖過程也被錄了下來。

2女連同輕艇被座頭鯨咬住拋高，目擊民眾也被嚇壞(影片來源/youtube/CBS Los Angeles)

根據《太陽報》報導，麥索利(Julie McSorley)與朋友柯特里爾(Liz Cottriel)於本月1日，至加州阿維拉海灘遊玩，期間划輕艇在海面上賞鯨，當時海平面都非常平靜，鯨魚突然衝出水面，將輕艇咬在嘴中，導致輕艇短暫的懸在半空中，兩名女子也隨之被拋起，期間還可以聽到她們的尖叫聲。

兩名女子之後才墜入海中，麥索利當時有配戴頭部攝像鏡頭，影片中可見海洋被衝破後，她的周圍全是正在飛的鳥，而相機不過幾秒鐘後，也跟著掉進了水下，所幸兩女並無大礙，沒多久她們重新浮出水面，並回到了岸邊，而麥索利接受訪問時提到「事情發生得太快了！當我看到一群魚游過來時，我就希望牠們不要再靠近了，突然間牠從水裡升了起來，待我意識清楚時，我已墜入海中」。

而柯特里爾則表示，「我當時只覺得自己死定了，原本以為會被吞進肚裡，之後才發現，自己又回到海中」，所幸並沒有人員傷亡，麥索利只弄丟車鑰匙，柯特里爾笑著說「我回到車上後，搖了一搖我的襯衫，發現裡面居然還有一條魚，我被鯨魚的美深深吸引，並且敬畏牠，但我從沒想過，牠會以這種方式出現在我面前」。