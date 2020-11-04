臺北市立動物園內的國王企鵝，也是園區內的明星動物，但近幾年牠們卻遇繁殖瓶頸，自從2017年以後，就沒有小企鵝順利孵化，雖然每到繁殖期，成年企鵝都會找尋伴侶，但其中有的雄國王企鵝要不是不會求偶，就是個性太害羞，甚至還有的是太自負，讓保育員非常傷腦筋。

企鵝館內有5隻國王企鵝，而今年繁殖期即將進入尾聲，其中有些雄性企鵝的表現，讓保育員不知如何是好，其中「23號」雄企鵝每年都提早換好羽毛，準備要找另一半，儘管態度非常積極，但每次牠與相中的雌企鵝看對眼後，卻一直無法順利交配。

「23號」在求偶緊要關頭時，只會在對方旁邊來回踱步乾著急，不知道如何踏到雌企鵝背上，留下關鍵的「愛的踏痕」，這也導致「23號」積極配對，但卻一直未成功繁殖，使每年企鵝繁殖戰力不增反減，保育員仍不斷給牠機會，讓牠嘗試觀摩其他雄性企鵝，學習到底該如何求偶。

17號雄企鵝身材高大，獲得不少雌企鵝的芳心，是保育員眼中的萬人迷(圖/台北市立動物園提供）

另外一隻「17號」雄企鵝身材高大，是企鵝界的帥哥型男，保育員表示，牠就像「偶像」般的存在，只要牠一出現，馬上就會吸引雌企鵝的目光，主動貼上去，而「17號」也非常享受被美女陪伴的感覺，導致牠遲遲未決定心儀的伴侶，也因此讓其他雄企鵝選擇對象的機會變少。

而「20號」與「21號」雄企鵝同年出生，兩隻企鵝一起長大，因此也經常玩在一塊兒，其中「21號」個性較容易緊張，因此只要一有狀況，牠就會靠到「20號」身邊尋求安全感，由於牠的依附性較重，也間接影響到繁殖季節的配對行為，因此今年為了讓牠們各自配對成功，才暫時讓牠們分開。

雌企鵝跟著17號雄企鵝屁股走，好像在說「帥哥！別跑啊」(圖/台北市立動物園提供)

「13號」雄企鵝已快22歲，是2000年首批到動物園的資深企鵝，但目前正在治療腳傷中。由於雄企鵝們個性皆不同，保育員必須在繁殖期，抓緊時機進行企鵝繁殖計畫，首先將企鵝分為成功率高的A組和較低的B組，目前已順利完成5組配對，另外還有一隻從日本天王寺動物園來的一對國王企鵝，保育員期待牠能扮演紅娘的角色。