「究竟是命運的安排，還是情感的糾結」國外有名漁夫就一直夢想能捕獲一隻傳說中的巨無霸鱷魚，日前碰巧發現牠在岸邊休息，立刻把握機會捕捉，纏鬥將近4小時候，終於為這場大戰劃下句點。

Florida man catches 1,000-pound gator after it 'stalked' him for years https://t.co/dRMtz4U0fK pic.twitter.com/29YC6NeApD — New York Post (@nypost) November 2, 2020

根據美國有線電視新聞網《CNN》報導，美國佛羅里達州一名漁夫卡普斯（Corey Capps）3年前在河中邂逅一隻巨鱷後，就一直夢想能抓住牠，尤其近2個月又3度遭到這隻鱷魚出沒干擾捕魚，更加深他心目中的想法。

上個卡普斯和太太在乘船時，突然發現這隻鱷魚躺在河岸上休息，他見機不可失，馬上打電話給持有狩獵鱷魚證照的朋友史密斯（Rodney Smith）說道「我跟牠之間勢必要做個了結。」請他立刻前往現場協助捕獲這隻巨獸。隔天2人開著長約365公分的小船在河中沿途尋找，發現鱷魚還躺在原地，立刻展開激烈搏鬥，因為鱷魚遠比卡普斯想的還要更大更有力，雙方隨即陷入苦戰。

最後耗費將近3個半小時，才終於將鱷魚成功拖上岸。經過測量，該巨鱷體長422公分，重達473公斤，體型幾乎是一名成年男子的3倍，但根據統計，還是沒有打破州最長鱷魚435公分的紀錄。卡普斯表示，他計畫將這隻鱷魚的前腿和頭部固定在標本架上做為紀念，其餘部分則會賣給加工工廠。