不少人都認為直接「過問別人薪資」是非常不禮貌的行為，大部分的公司也都將薪資待遇列為最高機密。對此，有網友就十分好奇，想知道為什麼不能大方分享自己的薪資？文章PO出後也引出過來人透露公開後的可怕下場。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼薪資是公司最高機密之一」發文，表示他每個月收到薪資單時，看到信封都會密封並寫上「最高機密」，讓他不禁好奇直呼「到底是怎樣，分享薪水到底會發生什麼事咧？各位老闆是在怕什麼？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言分析「沒有比較、沒有傷害」、「就不可以戳破同工不同酬的小秘密」、「有的人就是混，薪水還多你2萬，你氣不氣」、「不對稱資訊才能有空間」、「混的領跟我一樣，我當然擺爛啊」、「老闆的計謀」、「所以外送員才一堆，至少同工同酬，薪酬都白紙黑字」。

還有過來人分享自身經驗「因為一堆人就算少領一千塊也能同事變仇敵」、「不少人會為了幾千塊吵成一團」、「我還有私下討論薪資被出賣過，覺得自己領比新人少，跑去找主管吵，說是我告訴他新人薪水多少」。