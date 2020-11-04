狗狗天性就比較活潑好動，其中哈士奇雖然外表看起來威風勇猛，可是卻經常做出一些讓人哭笑不得的行為，因此有了「二哈」的稱呼。外國一名飼主的耳機被咬爛了，她立刻審問自家的哈士奇，不過牠似乎不打算認罪，只是心虛地撇過頭，眼球不安地瘋狂轉動，搞笑的反應讓網友們全笑翻了。

在影片一開始可以看到，女飼主拿起一個被咬爛的耳機插頭，一邊生氣地審問自家的哈士奇萊利（Riley）：「誰咬了耳機？」，不過萊利並不打算乖乖認錯，裝蒜式地撇過頭不願意進行任何眼神接觸，露出一臉「我根本不知道你在說什麼」的表情，只不過牠不安的瞳孔卻出賣了牠，瘋狂轉動的眼球暴露了牠心虛的情緒。

這段影片最初在今年4月底被飼主分享到自己的抖音上，不過萊利可愛又逗趣的反應讓牠快速爆紅，至今有超過36萬人按下喜歡，而且還被轉傳到Instagram、Reddit等社群平台上，吸引許多網友前來觀看。

網友們看到影片後都忍不住哈哈大笑，紛紛留言：「牠的眼神已經暴露一切了」、「萊利正在努力讓不要讓自己看起來太可疑…」、「萊利：只要我不看你你就看不到我」、「我的哈士奇只要搞破壞也會有同樣的反應！顯然牠們是好兄弟」；也有其他飼主分享類似的經歷，表示寵物如果在遇到這種情況，通常都會背對著主人，或者直接垂下頭避免和他人進行眼神接觸。